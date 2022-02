Männer und Macht

Tobias Schwarz/REUTERS Wollen von nichts gewusst haben: Matthias Döpfner mit zwei Vorstandsmitgliedern (Berlin, 6.3.2014)

Klar ist, Frauenfeindlichkeit und Sexismus stehen in den meisten Unternehmen leider noch immer auf der Tagesordnung. Die Dreistigkeit, mit der Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt und sein Mutterkonzern Springer – in Person des Vorstandsvorsitzenden Mathias Döpfner – die sexuelle Ausbeutung von weiblichen Angestellten durch ersteren vom Tisch wischen wollten, ist zunächst im Oktober angeklungen, als die Affäre in ihrer Gesamtheit erstmals an die Öffentlichkeit gelangte. Zuvor hatte es intern ein sogenanntes Compliance-Verfahren gegeben – zugunsten Reichelts, der nach dem Ende der Untersuchung vor knapp einem Jahr zunächst auf seinen Posten zurückgekehrt war. Die Financial Times (FT) hat am Dienstag noch einmal nachgelegt und nach dreimonatiger Recherche und Aussagen involvierter Personen die offizielle Springer-Version widerlegt.

Was die Aussagekraft des »Freispruchs« für Reichelt angeht, konnte die FT nun die Authentizität damaliger interner Diskussionen verifizieren. Demnach wäre der Anfang 2021 verfasste Bericht, sollte er geleakt werden, »nicht haltbar gewesen«, so ein langjähriger Angestellter gegenüber einem Vorstandsmitglied. Das erwiderte: »Wenn das bekannt wird, ist es für uns zumindest schwierig. Wir sitzen alle im selben Boot.« Aber im Moment hätte man Ruhe, und wenn es so bliebe, seien es »einfach beschissene sechs Wochen« gewesen. Als Teile der Vorwürfe im Oktober öffentlich wurden, hieß es von seiten Springers, Reichelt hätte sich gegenüber dem Vorstand »wahrheitswidrig« geäußert, daraufhin trennte man sich von ihm. Die FT konnte nun jedoch von mehreren involvierten Personen in Erfahrung bringen, dass der Vorstand von den schwersten Anschuldigen bereits im Vorfeld der internen Untersuchung Kenntnis hatte. Reichelt erklärte gegenüber der Zeitung, alle Anschuldigungen seien »Lügen«.

Und immer wieder die vermeintliche Unwissenheit des Vorstands: In bezug auf die im Unternehmen seit mindestens 2019 bekannte Gefahr für Frauen durch Reichelts Position und Machtinterpretation erklärte Springer gegenüber FT: »Vielleicht war es ein offenes Geheimnis in der Redaktion, aber die Vorstandsmitglieder hatten sicherlich keine Ahnung.« Als es hieß, dass »keinerlei Beweise für sexuelle Belästigung oder Nötigung gefunden« worden seien, wie Springer nach Wiedereinsetzung von Reichelt verkündet hatte, war dem Vorstand aber wohl klar, was das für die Betroffenen bedeutete. So liegt der FT ein Schreiben an eine der Frauen vor, in dem ihr für ihre »Offenheit« gedankt wird. Zudem wird erklärt, sie solle sich sicher sein, »wie sehr ich das zu schätzen weiß, auch wenn Sie die heutige Entscheidung des Unternehmens vielleicht nicht verstehen«.

Hinzu kommt, dass im Rahmen der Untersuchung herausgefunden worden war, dass es »schweres unternehmerisches Fehlverhalten« gegeben habe, wie eine damit befasste Quelle gegenüber FT angab. Verschwiegen wurde darüber hinaus, dass darin noch weitere Fälle ausfindig gemacht wurden, die Reichelt nicht erwähnt hatte, darunter eine »Beziehung«, die währenddessen weiterlief. Für Reichelt alles »erfunden und inszeniert von einer besessenen Exfreundin« – klassische Täter-Opfer-Umkehr.

Erschreckend für die Betroffenen sind zudem die von der FT gefundenen Beweise, dass Reichelt während der Untersuchung über deren Stand in Kenntnis gesetzt wurde – was es ihm erlaubte, Zeuginnen zu identifizieren. »Mir wurde versprochen, dass ich diesen Männern vertrauen kann«, ließ eine der Frauen mitteilen. »Ich habe das Gefühl, dass sie mich in Gefahr gebracht haben, um Julian zu verteidigen – und sich selbst.«

Angesichts des Aufgedeckten ist es müßig, auf Aussagen Döpfners einzugehen, der eine Verschwörung wittert – man würde von einer »linken Blase, die ihre Ansichten mit großer Intoleranz verfolgt«, bestraft. Die FT hat dennoch die Glaubwürdigkeit der Betroffenen überprüft und kommt zu dem Schluss, dass keine der Frauen »bestimmte politische Motive hatte oder absichtlich falsch ausgesagt hat. Sie alle bestritten, dass ihre Beteiligung von ›Männern hinter den Kulissen‹ orchestriert wurde«. Derweil streitet Döpfner ab, dass es ein strukturelles Problem geben könnte. Für die Frauen bedeutet das: »Sie ignorieren uns, schon wieder«, wie es eine Betroffene konsterniert zusammenfasste.