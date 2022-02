Nachschlag: König des Morbiden

KPA/United Archives/imago images Josef Hader mit seinem kongenialen Schauspielpartner Alfred Dorfer im Film »Indien« (1993)

Das einzig Negative an diesem Geburtstagsgruß ist, dass er verfrüht kommt: Der Deutschlandfunk widmete dem Kabarettisten Josef Hader zum bevorstehenden 60. Geburtstag am 14. Februar ein einstündiges Porträt. Vorstellen muss man ihn nicht, spätestens seit der Verfilmung des Theaterstücks »Indien« (1993) ist Hader auch hierzulande bekannt. Der DLF tut gut daran, ihm selbst eine Bühne zu bieten und erfreulich viele Ausschnitte aus seinen Programmen einzuflechten – auch aus dem neuen, seit Juni 2021 laufenden Hader on Ice. Im Sezieren des Allzumenschlichen ist der Österreicher unübertroffen. Mit dem morbiden Humor seiner Auftritte können vielleicht nicht alle etwas anfangen, wie Hader weiß: »Was Deutsche verstehen und was nicht, ich habe mich sehr lange mit dieser Frage beschäftigt.« Umso verständlicher dagegen das großartig Tragikomische seiner Filme. Im reinen Audioformat lassen sie sich zwar weniger gut würdigen. Aber etwa »Das ewige Leben« oder »Wilde Maus« sollte man ohnehin selbst sehen. (mp)