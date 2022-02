Vornehme Blässe

Jupiter-films.com »Wenn ich vor der Kamera weine, empfinde ich nichts dabei außer der Freude am Spielen« – Isabelle Huppert, hier in »Die Spitzenklöpplerin« (1977)

»Wer zur Hölle ist Isabelle Huppert?« Die Riege der Produzenten, Bürochefs, Finanziers, Drehbuch- und Castingexperten in Hollywood ahnte bereits Böses, als Michael Cimino nicht davon abzubringen war, für die Rolle der Ella Watson in seinem Film »Heaven’s Gate« niemanden sonst als eben Isabelle Huppert haben zu wollen. Michael Cimino hatte seit seinem Erfolg mit »The Deer Hunter« (auch dieser Film aus Zeiten, als solche Sachen noch todernst genommen wurden: 1979 zogen die sozialistischen Länder ihre Filme vom Festival zurück, weil »Deer Hunter« gezeigt wurde) für kurze Zeit Carte blanche und spielte sie auch aus.

Die US-amerikanischen Filmbusinesstypen wussten also nicht, wer Isabelle Huppert war, sie wussten nur, dass sie sie nicht haben wollten. Sie war zu jenem Zeitpunkt (1979) in ihren Endzwanzigern, hatte bereits in gut zwei Dutzend Spielfilmen mitgespielt und war in Europa nach ihrer Rolle in »Die Spitzenklöpplerin« (1977) schon ziemlich bekannt. Sie sprach kaum Englisch, zumindest keines, das den US-Amerikanern halbwegs intelligibel vorkam, sie sah nicht einmal besonders gut aus, meinten sie. Einer von ihnen – Steve Bach – dokumentierte alles, auch das umstrittene Casting von Isabelle Huppert, in Buchform (»Final Cut – Dreams and Disaster in the Making of Heaven’s Gate«, 1985):

»Sie sah aus wie das Knack-und-Back-Teigmännchen in einem unförmigen Baumwollkleid. Nichts an ihr war bemerkenswert. Ihr Haare, ihr Gesicht, sogar ihre Sommersprossen waren blass. Ihre Gesichtszüge waren undefiniert und gut mit Babyspeck gepolstert. Sie war sehr klein, sie war plump, und sie machte keinerlei Anstalten, irgendwie charmant zu erscheinen.« Abgesehen davon, war sie für die Rolle einer toughen Puffmutter im Wyoming des ausgehenden 19. Jahrhunderts eher ungeeignet. »Sie war zu jung, zu französisch, sie sah zu sehr nach Gegenwart aus.«

Steve Bach versuchte alles, Cimino von Huppert abzubringen: »Um Himmels Willen, Michael, (Kris) Kristofferson und (Christopher) Walken sind soviel attraktiver als sie, dass das Publkum sich wundern wird, warum sie sie ficken wollen und nicht lieber sich gegenseitig.«

Die Businesstypen ahnten Böses. Das wird der Film sein, dessen Produktion United Artists ruinieren könnte. So sollte es auch kommen. Der Film fiel durch. Pauline Kael (alles in allem dann doch wohl eine eher überschätzte Filmkritikerin) nannte Isabelle Huppert in ihrem Verriss von »Heaven’s Gate« »this little French mouse« (dieses französische Mäuschen).

Tatsächlich war Isabelle Huppert bei dem Film nicht unbedingt auf ihrem Terrain. Sie war eher auf ihrem Terrain, als sie ihn 1980 bei seiner Vorführung in seiner Langfassung triumphal in der Pariser Cinematheque präsentierte. Mittlerweile weiß auch jeder (und das Forum der Berlinale hatte 2005 dabei mitgeholfen), dass »Heaven’s Gate« in der rekonstruierten Langfassung einer der besten US-amerikanischen Filme der 1980er ist, wenn nicht überhaupt.

Auf jeden Fall ist es bezeichnend, dass, wie unglücklich auch immer, Isabelle Huppert schon damals mit dabei war. Sie ist beinahe so etwas wie ein Symbol geworden – eine der letzten Vertreterinnen eines Filmstartyps alteuropäisch intellektualistischer Schule. Wenn Sachen anbrannten, war sie garantiert dabei. Sei es das Ausfaden der Libertinage zum Sexploitationkunsthandwerk in den 70ern – »Glissements progressifs du plaisir« (Alain Robbe-Grillet, 1974) und »Les Valseuses« (Bertrand Blier, 1974) –, sei es die großen Krisenbestandsaufnahmen der 80er: »Sauve qui peut (la vie)« (1980) und »Passion« (1982) von Jean-Luc Godard, »Coup de torchon – Der Saustall« (Bertrand Tavernier, 1981). Allein was Huppert in den frühen 80ern gemacht hat, reichte für die Aufnahme in den ewigen Kanon. Zudem können nicht allzu viele von sich behaupten, im Laufe ihrer Karriere sowohl Anne Brontë, die Kameliendame, Emma Bovary, die Charlotte aus den »Wahlverwandtschaften« als auch Marie Curie und Elfriede Jelineks »Klavierspielerin« in Filmen dargestellt zu haben.

Hatte sie nicht einmal von sich gesagt, mit einem Gesicht wie ihrem sollte man besser Gemüse auf dem Markt verkaufen? Huppert, das ist die verkörperte Irrititation. Streng in stiller Verstörung leistet sie dem, was um sie herum geschieht, hinterhältigen Widerstand und stellt die Zeichenhaftigkeit des Spielens als solche aus. Sie ist die antinaturalistische Schauspielerin schlechthin.

Im Rahmen der Hommage an Isabelle Huppert und der Verleihung des Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk wird »Heaven’s Gate« nicht gezeigt werden. Dafür einer ihrer allerbesten aus derselben Periode: »Sauve qui peut (la vie)« (deutsch: »Rette sich, wer kann – das Leben«), der Film, mit dem sich Godard nach den mit Videoexperimenten etwas vertrödelten 70er Jahren eindrucksvoll zurückmeldete. Auch in diesem Film spielt Huppert wie in »Heaven’s Gate« eine Prostituierte; eine sehr kühle, geschäftige, um die Inszenierung sowohl ihrer Person als auch ihrer Dienstleistung sehr bedachte Prostituierte. Für Godard ist dabei die Prostitution eine der Chiffren der Arbeit schlechthin. »Es gibt eine ganze Reihe von Filmen«, sagte er seinerzeit, »die man nicht mehr machen kann, weil die Schauspieler nicht mehr die Möglichkeit dazu haben, die Arbeit kennenzulernen, die man von ihnen erwartet. (…) Nur beim Krieg zeigt man die Arbeit, die Söldner und ein wenig die Prostitution.«

Die schwere Arbeit, einmal mehr anwesend zu sein, um die Berlinale zu retten und zusammenzuklauben, was vom Kino noch übrig ist, bleibt auch in diesem Jahr Isabelle Huppert überlassen.