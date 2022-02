Sängerin Betty Davis ist tot

Die Funksängerin Betty Davis ist Medienberichten zufolge tot. Davis sei am Mittwoch im Alter von 77 Jahren gestorben, wie das Magazin Rolling Stone unter Berufung auf einen engen Freund von Davis berichtete. Demnach starb die Exfrau des Jazzmusikers Miles Davis eines natürlichen Todes. Das Magazin Vulture zitierte aus einem Facebook-Beitrag von Davis’ Freundin Constance Portis. Sie beschrieb Davis reichlich harmlos als »vielseitig talentierte Musik-Influencerin, Pionierrockstar, Sängerin, Songwriterin, Arrangeurin, Model und Modeikone«. Exmann Davis schrieb in seiner Autobiographie über sie: »Betty war ein Freigeist – begabt wie ein Motherfucker.« Betty Davis veröffentlichte drei legendär überdrehte Funkalben in den frühen 70ern: »Betty Davis«, »They Say I’m Different« und »Nasty Girl«. Sie arbeitete mit den Besten, mit Buddy Miles, Herbie Hancock, Alphonze Mouzon, den Pointer Sisters. Auf den Alben geht es um Sex und Sex und dann noch einmal um: Sex. (dpa/jW)