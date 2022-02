Diese relative Ruhe

BRIGANI-ART/imago The Jazz Butcher: Pat Fish (1957–2021)

Wie könnte man anders als melancholisch auf dieses Album reagieren. Schließlich erlebte The Jazz Butcher alias Pat Fish die Veröffentlichung von »The Highest in the Land« nicht mehr. Fish starb Anfang Oktober 2021 mit 63 Jahren, offiziell an einem Herzinfarkt, kurz nachdem er als krebsfrei galt. Dass »The Highest in the Land« seine letzte Platte würde, ahnte Fish wohl – ähnlich wie David Bowie auf dem »Blackstar«-Album verfasste Fish unsentimentale Abgesänge auf sich selbst: »My hair’s all wrong / My time ain’t long / Fishy go to Heaven, get along, get along«, heißt es im so lässig wie unerbittlich vorwärtstreibenden Song »Time«: Kommt mal klar, was will man machen. Geht ja allen so, irgendwann.

Die Band The Jazz Butcher, 1982 in Oxford von Pat Fish und Gitarrist Max Eider gegründet, verkörperte einen antirockistischen, sich aus vielen Quellen von Blues bis Jazz speisenden Indiestyle, lange bevor es dieses Wort überhaupt gab. Auf einem guten Dutzend Alben zeigte Fish mit seinen vielen wechselnden Bandkolleginnen und -kollegen, dass es durchaus möglich ist, witzig und belesen, romantisch, aber niemals kitschig zu sein. Dass Fish mit diesen Eigenschaften weder reich noch richtig berühmt wurde, hat ihn wahrscheinlich nicht gekümmert. Es ist eine schöne Pointe in der Biographie des Jazz Butcher, dass sein letztes Album (nach zehn Jahren Veröffentlichungspause und fast parallel zur Werkschau »Dr. Cholmondley Repents« bei Fire Records) beim Hamburger Label Tapete herauskommt, denn Fish war leidenschaftlicher Internationalist und Brexit-Gegner.

»The Highest in the Land« liefert dafür reichlich Beweise, nicht zuletzt das Coverfoto, aufgenommen am Pariser Gare du Nord. Zwar fehlt auf dem Album weitgehend die manische Unzufriedenheit früherer Werke, doch die relative Ruhe der Musik verrät Fishs Desillusionierung und Frustration über den Stand der Dinge, deutlich hörbar in Songs wie »Sebastian’s Medication« oder dem textlosen, nostalgisch arrangierten »Amalfi Coast May 1963«.

Nostalgisch ist auch der Einstieg in die Platte: »Melanie Hargreaves: Father’s Jaguar« baut auf einem Zwanziger-Jahre-Shuffle auf, Longtime-Companion Max Eider an der Gitarre verstärkt den bittersüßen Eindruck. Ja, »The Highest in the Land« kommt in Teilen schwermütig – oder sagen wir: endlichkeitsbewusst – daher, am zärtlichsten und traurigsten im letzten Song »Goodnight Sweetheart«: »When life becomes impossible / We want to be handled softly / Kissed and told we’re worth something« – wer wünschte sich nicht eine solche Versicherung in den letzten Momenten? Fish scheute sich nicht vor Emotionalität, konnte aber auch noch schnell, scharf und spitzfindig, siehe/höre die sarkastische Zeitgeistanalyse »Running on Fumes«, wo er singt: »Lemmy and Bowie and Prince all gone / Every­body’s running on fumes / Make your own entertainment, that’s what you’re gonna have to do.« Pat Fish ist tot, es lebe The Jazz Butcher.