Lieferanten im Ausstand

Umit Bektas/REUTERS Protestaktion der Kurierfahrer am vergangenen Donnerstag in Istanbul

Vor einem riesigen gläsernen Bürogebäude im Zentrum Istanbuls steht eine Menschenmenge versammelt, in der Mitte tanzen einige zu lauter Musik. Die meisten Männer tragen pinkfarbene Jacken, über ihrem Arm hängen Motorradhelme. Seit zehn Tagen befinden sich die Lieferanten der türkischen Firma Yemeksepeti im Streik. Denn obwohl das Unternehmen seit Beginn der Pandemie einen permanent steigenden Gewinn verzeichnet, profitieren diejenigen, die ihn erarbeitet haben, nicht davon. Allein auf dem Portal Yemeksepeti sind 20 Millionen Haushalte angemeldet, ein Viertel der Bevölkerung der Türkei. Ein Lieferant verdient dort momentan nur den Mindestlohn von 4.250 Lira, umgerechnet 274 Euro. Doch angesichts der riesigen Inflation und der Preissteigerung in so gut wie allen Bereichen des täglichen Lebens ist mit dem Mindestlohn kein Auskommen möglich. Die Erhöhung auf 5.500 Lira, die die Arbeiter nun erkämpfen wollen, ist nicht einmal besonders hoch.

Doch es geht um mehr als Geld. Auch Arbeitssicherheit und die Organisation der Lieferungen sollen sich verbessern. In den vergangenen zwei Jahren sind bei Unfällen im Straßenverkehr rund 200 Fahrer während der Arbeit gestorben. Bis zu vier Lieferungen pro Stunde sollen sie erledigen, ein Stress, den niemand mehr für den Mindestlohn auf sich nehmen will. Wer nicht schnell genug arbeitet, wird mit Entlassung bedroht und verliert Prämienzahlungen.

Um ihre Rechte zu erkämpfen, versuchen die Arbeiter bereits seit zwei Jahren, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Vor allem die beiden Gewerkschaften Nakliyat-Is, die zum Dachverband DISK gehört, und Tümtis, eine Türk-Is-Gewerkschaft, konkurrieren um Mitglieder. Die Geschäftsführer wenden allerlei Tricks an, um die gewerkschaftliche Organisierung zu unterbinden. Das türkische Recht sieht vor, dass eine bestimmte Anzahl von Arbeitern im gleichen Sektor Mitglied einer Gewerkschaft sein muss, damit diese das Recht auf Vertretung erhalten. Yemeksepeti teilte darum kurzerhand die Liefer- und Lagerarbeiter dem Sektor der Bürokräfte zu, wodurch die Liefergewerkschaften plötzlich nicht mehr zuständig gewesen wären.

Drei Lager wurden dabei aber anscheinend vergessen, für deren Mitarbeiter Tümtis bereits eine Genehmigung zur Vertretung der Angestellten vom Arbeitsministerium erhalten hatte. Dagegen klagte die Geschäftsführung von Yemeksepeti. Der Fall steht nun vor Gericht, die nächste Verhandlung ist für Ende März angesetzt.

Obwohl die Arbeiter mittlerweile seit vielen Tagen vor der Zentrale der Firma Kundgebungen abhalten, sitzt die Unternehmungsführung den Streik aus. Yemeksepeti wurde 2001 von dem türkischen Unternehmer Nevzat Aydin gegründet und 2015 von der in Berlin ansässigen Firma Delivery Hero für 589 Millionen US-Dollar gekauft. Auf der Kundgebung am Donnerstag sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft TEHIS, Kubilay Celik, gegenüber jW: »Wir sagen der Geschäftsführung von Delivery Hero in Deutschland, dass die Rechte der Arbeiter in der Türkei genauso verteidigt werden müssen wie die der Arbeiter in Deutschland. Wenn die Forderungen der Yemeksepeti-Arbeiter nicht erfüllt werden, wird der Streik hier noch über Tage weitergehen.« Auch die Gewerkschaften in Deutschland rief Celik dazu auf, Solidarität zu zeigen und mit einem Kampf gegen Delivery Hero in der Bundesrepublik den Streik in der Türkei zu unterstützen.

Im Vergleich zu anderen Lieferfirmen in der Türkei stellt Yemeksepeti seine Lieferanten noch selbst an, das heißt auch, dass sie sozialversichert sind. In anderen Firmen hat sich bereits das System der Scheinselbständigkeit, der sogenannten Unternehmerlieferanten, entwickelt. Dort muss jeder für sein Fahrzeug, seine Arbeitskleidung und seine Versicherung selbst aufkommen.

Zum Nachrichtenportal Medyascope sagte der Generalsekretär der Gewerkschaft Tümtis, Gürel Yilmaz: »Dort, wo wir organisiert sind, arbeiten wir daran, das System der Unternehmerlieferanten zurückzudrängen. Denn durch dieses System wird die Ausbeutung immer drastischer, das Unternehmerlieferantensystem muss verboten werden.« Auch Yemeksepeti versucht derzeit, einen höheren Anteil seiner Fahrer über das System arbeiten zu lassen.

Politische Forderung findet man keine auf der Kundgebung. Doch einer der Fahrer, der sich selbst als ehemaliger Anhänger der faschistischen MHP bezeichnet, sagt: »Hier kommen Abgeordnete der CHP, der HDP, ja sogar der kommunistischen Parteien her und unterstützen uns. Doch von den Regierungsparteien ist niemand aufgetaucht. Da ist eine Schande.« Und so schafft die Realität vielleicht doch ein politisches Bewusstsein darüber, wer auf der Seite der kämpfenden Arbeiter steht.