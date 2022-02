Gold im Hetzen

Alexey Filippov/SNA/imago images Gutes Beispiel für Sportsgeist: Die chinesische Freestyle-Skiläuferin Gu Ailing (r.) umarmt ihre französische Konkurrentin Tess Ledeux unmittelbar nach ihrer Zieleinfahrt (8.2.2022)

In dieser Disziplin liegen die USA uneinholbar vorne: Seit die Olympischen Spiele in Beijing begonnen haben, ergießt sich eine Flut an medialer Hetze. Dass man die Uiguren zur Propaganda heranziehen würde, war zu erwarten und liegt sozusagen in der Logik der Systemauseinandersetzungen, nach der jede Seite der anderen Menschenrechtsverletzungen vorwirft. Erstaunlicher ist dagegen die enorme Welle an Hassnachrichten gegen einzelne Sportler.

Hauptziel ist die 18jährige Freestyle-Skifahrerin Gu Ailing (Eileen Gu), die am Dienstag mit einem spektakulären Sprung im Big-Air-Wettbewerb die Goldmedaille für China holte. Während in der Volksrepublik die Server des sozialen Netzwerkes Sina Weibo wegen zu vieler Jubelnachrichten ausfielen, sah sich die in San Francisco geborene Sportlerin in den USA unzähligen Anfeindungen ausgesetzt. Sie »Traitor« (Verräterin) zu nennen, war fast noch das netteste. Warum diese Wut? Im Wintersport zu verlieren ist zu verschmerzen. Der Fall Gu ist jedoch ein Schlag ins Gesicht westlicher Propaganda. Denn im Weltbild von Antikommunisten darf es junge Chinesen oder Kinder chinesischer Auswanderer, die freiwillig in ihre Heimat (zurück-)gehen, nicht geben.

Gu lässt die medialen Angriffe bisher souverän an sich abprallen. Im Internet schrieb sie, ihre Mission sei, »den Sport als Mittel zur Förderung der Verbindung zwischen den Ländern zu nutzen und nicht als spaltende Kraft«. Wenn man gesehen hat, wie sie gemeinsam mit Bronze-Gewinnerin Mathilde Gremaud (Schweiz) die zweitplazierte Tess Ledeux (Frankreich) tröstend in den Arm nahm, glaubt man, dass es nicht nur Phrasen sind. Solche Völkerverständigung ist dem Westen ein Dorn im Auge, denn Chinesen dürfen hier arme Unterdrückungsopfer spielen, wenn sie gegen die Kommunistische Partei sind, und sonst gar nichts.

Gu ist kein Einzelfall. Auch die in den USA geborene Eiskunstläuferin Zhu Yi entschied sich 2018 für die chinesische Staatsbürgerschaft. Als sie bei den laufenden Wettbewerben stürzte, gab es auch in China Hassnachrichten – der Staat löschte sie aber konsequent. Deutsche Zeitungen empörten sich sogleich über »Zensur«. Die Chuzpe muss man haben. Von dieser Heuchelei abgesehen: Die Fälle Gu und Zhu zeigen, wie entspannt, mitunter offen positiv der Bezug junger Chinesinnen zur Volksrepublik ist. Das trifft die USA hart. Deren größte Stärke als Einwanderungsgesellschaft lag früher darin, begabte Menschen aus aller Welt anzulocken. Jetzt leiden sie selbst an einem »Braindrain«. Zhu ist in mehrerlei Hinsicht ein Paradefall: Ihr Vater Zhu Songchun ist ein weltweit anerkannter Forscher in Sachen künstlicher Intelligenz. Nach Jahrzehnten in Kalifornien ging er 2020 zurück an die Universität Beijing. Diesen zweiten Platz dürfte Washington noch weniger gut verschmerzen können als einen bei den Olympischen Spielen.