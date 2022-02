Bahn frei für US-Truppen

Ken Cedeno/Pool/REUTERS »Weiterhin Demokratie, Freiheit, Wohlstand«: Der slowakische Außenminister Ivan Korcok (l.) und sein US-Amtskollege Antony Blinken am 3. Februar in Washington

Am Ende wollte die slowakische Staatspräsidentin es dann nur noch schnell hinter sich bringen: Am Mittwoch abend hat Zuzana Caputova das Militärabkommen mit den USA ratifiziert. In ihrer offiziellen Erklärung heißt es, sie habe versucht, »ihr Möglichstes für das Verständnis und die Akzeptanz dieses Vertrages zu tun«. Es sollte nicht reichen, denn laut Umfragen lehnt die überwiegende Mehrheit der Slowaken ihn weiterhin ab. Das störte allerdings auch nicht die Abgeordneten der rechten Regierungskoalition, die nur einige Stunden zuvor mit 79 zu 60 Stimmen bei einer Enthaltung den Vertrag abgesegnet hatten.

Laut Abkommen dürfen US-Truppen in dem Nachbarland der Ukraine in den kommenden zehn Jahren »kostenfrei« die Militärflughäfen in Sliac und Kuchyna nutzen. Washington erhält zudem uneingeschränkte Befugnis für Transport und Lagerung von Kriegsgerät auf slowakischem Hoheitsgebiet. Im Gegenzug erhält Bratislava umgerechnet rund 87 Millionen Euro für den Ausbau militärischer Infrastruktur.

Von Friedensaktivisten, Gewerkschaftern bis hin zum Generalstaatsanwalt hatte es Widerstand gegen das Abkommen gegeben. Sie fürchten unter anderem eine Verletzung der slowakischen Souveränität und dass das Land in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden könnte.

Die Debatte am Dienstag abend im Nationalrat, dem slowakischen Parlament, war wegen Störungen durch die Faschisten der »Volkspartei Unsere Slowakei« (LSNS) in einem beispiellosen Chaos untergegangen. Noch vor Beginn der Sitzung überschütteten sich LSNS-Abgeordnete und Koalitionsvertreter gegenseitig mit Wasser. Die Sitzung musste wiederholt unterbrochen werden, weil die Faschisten mit Pfiffen, Gebrüll und einer Sirene die Debatte störten – schlussendlich und zum ersten Mal in der Geschichte der Slowakischen Republik wurde sie vorzeitig beendet.

Die sozialdemokratischen Oppositionsabgeordneten kritisierten im Anschluss das Parlamentspräsidium, weil es nicht gegen die Faschisten vorgegangen sei und so einen geregelten Ablauf der Diskussion unmöglich gemacht habe. Sie verurteilten auch, dass Koalitionsabgeordnete dem Generalstaatsanwalt Maros Zilinka, der erneut seine Bedenken gegenüber dem Abkommen äußern wollte, das Wort verweigert hatten.

Währenddessen hatten sich bis zum Dienstag abend laut Polizei mehr als 1.000 Menschen zu Protesten vor dem Parlament versammelt. Medien sprachen von bis zu 5.000. Eine Person wurde verhaftet. Verletzte gab es keine.

Die Regierung begrüßte am Mittwoch die Zustimmung des Parlaments und machte die Opposition – nicht nur die Faschisten, sondern auch die Sozialdemokraten – für die Tumulte verantwortlich. Verteidigungsminister Jaroslav Nad sprach von einem »großen Moment«. Er sei gespannt gewesen, »ob die Regierungskoalition dafür ist, dass wir weiterhin Demokratie, Freiheit, Wohlstand und all die Dinge haben, die wir seit 1989 wollen«. Außenminister Ivan Korcok brachte mit Blick auf den Widerstand in der Bevölkerung seinen Unmut zum Ausdruck: »Ein großer Teil der Gesellschaft ist verwirrt, kennt sich nicht aus, weiß nicht, warum wir NATO und EU angehören.« Der Opposition warf er vor, sie habe »den Verbündeten« deutlich gemacht, dass von ihnen nur das »Aufstellen von aufblasbaren Friedenstauben« zu erwarten sei.

Einer der Hauptinitiatoren der Petition gegen das Abkommen, der linke Historiker und frühere Präsidentschaftskandidat Eduard Chmelar, erklärte am Mittwoch nach der Ratifizierung auf Facebook, es sei ein »Skandal«, dass für die Staatschefin »der Druck der US-Botschaft und nicht der Wille der Bürger der Slowakischen Republik entscheidend« gewesen sei. In einer weiteren Stellungnahme zu dem »Zirkus« in der Nationalratssitzung schrieb er, es sei daran »nichts lustig«. Die LSNS-Faschisten hätten »nicht nur Schande über das Parlament« gebracht, »sondern auch der Sache geschadet«.

Laut Verteidigungsminister Nad können nun die Verhandlungen mit den USA über die Umsetzung des Abkommens beginnen. Die sozialdemokratischen Oppositionsparteien halten derweil an ihrem Plan fest, eine Volksabstimmung über den Vertrag zu organisieren.