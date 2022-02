Märchen Chancengleichheit

Felix Kästle/dpa Besonders von Armut bedroht: Kinder von alleinerziehenden Elternteilen (Wiesbaden, 25.2.2014)

Das Märchen von der Chancengleichheit für Kinder in der Bundesrepublik glaubt lange schon niemand mehr. Jedes fünfte Kind ist hierzulande von Armut betroffen. Seit fast zwei Jahrzehnten stagniert die Kinderarmut auf diesem hohen Niveau. Im Juni vergangenen Jahres entschloss sich die damalige Bundesregierung gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Umsetzung der Europäischen Kindergarantie. Auch die neue Bundesregierung hat sich – auf dem Papier – das Ziel gesetzt, allen Kindern und Jugendlichen gleiche Chancen zu ermöglichen sowie Kinderarmut und die damit zusammenhängende soziale Ausgrenzung zu bekämpfen. Dabei möchte die Ampel alle der in der Kindergarantie benannten Bereiche – Bildung, Betreuung, Gesundheit, Ernährung und Wohnen – gleichermaßen berücksichtigen. Um diese Ziele zu erreichen, sollen die EU-Staaten bis März nationale Aktionspläne erarbeiten.

Nun hat ein breites Bündnis aus 17 Kinderschutzorganisationen und -verbänden am Donnerstag ein gemeinsames Eckpunktepapier veröffentlicht, das die Umsetzung der Europäischen Kindergarantie und eine »ehrgeizige Gesamtstrategie zur Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland« fordert. Zu den Unterzeichnern des Papiers zählen die Arbeiterwohlfahrt, der Kinderschutzbund, SOS Kinderdorf, UNICEF Deutschland und weitere. Damit die Europäische Kindergarantie kein Lippenbekenntnis bleibt, will der Zusammenschluss verschiedene Punkte für die Erarbeitung eines »nationalen Aktionsplans aus kinderrechtlicher Perspektive« anstoßen. Das Bündnis empfiehlt unter anderem, umfassende Kinder- und Jugendbeteiligung zu ermöglichen, die Infrastruktur für Kinderhilfe auszubauen, mehr Fachkräfte zu qualifizieren und vor allem die prekäre Lebenssituation vieler Kinder in den Mittelpunkt zu rücken.

Ob die Ampelregierung mit ihrer Idee, Hartz IV in Bürgergeld umzutaufen, an der prekären Lebenssituation vieler Kinder in der BRD etwas ändern wird, bleibt fraglich. »Die Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland kann nicht gelingen, indem man Hartz IV umetikettiert, sondern es braucht einen großen Wurf, um das strukturelle Problem der Kinderarmut nachhaltig anzugehen und zu beseitigen«, sagte Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, am Donnerstag gegenüber junge Welt. Das Deutsche Kinderhilfswerk ist selbst Teil des breiten Bündnisses und Mitherausgeber des Eckpunktepapiers. Es helfe wenig, kleinere Stellschrauben nachzujustieren, so Hofmann, statt dessen müsse endlich eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung der Kinderarmut her. Ein Grundbestandteil dieser Strategie solle eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung sein. Kinder müssten unabhängig vom Sozialgesetzbuch II abgesichert werden, dabei dürfe auch der Bedarf der Familie als Ganzes nicht komplett ausgeklammert werden. Kinder aus ärmeren Familien seien im Bildungsbereich stark benachteiligt. »Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sind ebenso zu berücksichtigen wie Familien- und Bildungspolitik, Gesundheits- und Sozialpolitik sowie Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaupolitik«, forderte Hofmann im jW-Gespräch.

»Die Ankündigung der Ampel im Koalitionsvertrag, eine Kindergrundsicherung auf den Weg zu bringen, ist ein echter Meilenstein. Doch bereits auf dem Weg zur Umsetzung wird sich zeigen, wie ernst es den unterschiedlichen Koalitionären mit der Abschaffung der Kinderarmut wirklich ist«, sagte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, am Donnerstag gegenüber jW. Die Regelsätze für Kinder und auch für Erwachsene gehörten grundsätzlich auf den Prüfstand, da sie schon bei der Einführung von Hartz IV künstlich kleingerechnet wurden und seitdem den Mindestbedarf von Kindern und Erwachsenen nicht abdeckten. Von einer wirklichen Überwindung von Hartz IV könne erst dann gesprochen werden, wenn die Sanktionen wegfallen und wenn die Regelsätze deutlich und letztlich bedarfsgerecht erhöht würden, so dass die Familien damit auch über den Monat kommen können.