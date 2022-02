London droht Moskau

Ukrainian Armed Forces Press Service/Handout via REUTERS »Verteidigung«: Seit Donnerstag trainiert das ukrainische Militär in der Cherson-Region

Der britische Premierminister Boris Johnson hat Russland vor den »tragischen Folgen« eines möglichen Angriffs auf die Ukraine gewarnt. Ein solcher »Krieg wäre katastrophal und auch sinnlos, tragisch und teuer für Russland«, sagte Johnson am Donnerstag nach einem Besuch bei NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Großbritannien hatte zuletzt einige Tausend Panzerabwehrraketen an die Ukraine geliefert. Johnson würdigte, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nun eine »härtere Position« gegenüber Russland einnehme, obwohl dies »für Deutschland schwer« sei. Stoltenberg forderte Moskau auf, in den NATO-Russland-Rat zurückzukehren und dort für »militärische Transparenz« zu sorgen.

London schickte am Donnerstag auch Außenministerin Elizabeth Truss zu ihrem Amtskollegen Sergej Lawrow. Der würdigte die Tatsache des Besuchs, bezeichnete das aktuelle Gespräch aber als »Dialog eines Stummen mit einem Tauben«; er warf dem kollektiven Westen vor, Russlands Argumente beharrlich zu ignorieren. An diesem Freitag reist zudem der britische Verteidigungsminister Ben Wallace nach Moskau. Zuvor erklärte er, London setze bei der Suche nach einer Lösung in der Ukraine-Krise auf den Dialog. Die NATO werde jedoch im Fall eines Scheiterns der Diplomatie nicht zögern zu handeln. Er warf Russland vor, die »Hälfte seiner Kampftruppen« entlang seiner westlichen und südwestlichen Grenze »einzusetzen«. Das könne die NATO nicht einfach hinnehmen, sagte Wallace gegenüber der BBC.

In Berlin fand zeitgleich ein Treffen von politischen Beamten Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine statt. Die Besprechung im sogenannten Normandie-Format soll der Wiederbelebung des Friedenspozesses für den Donbass dienen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte zuletzt erklärt, die Minsker Vereinbarungen – die von der Ukraine Zugeständnisse in Richtung der »Volksrepubliken« verlangen – seien der einzige Weg, den Konflikt beizulegen.

Bereits am Montag hatte dagegen der Chef der international nicht anerkannten »Volksrepublik Donezk«, Denis Puschilin, vor der Gefahr eines ukrainischen Angriffs gewarnt und indirekt damit gedroht, in diesem Fall um den direkten Einsatz russischer Truppen zu bitten. Gegenüber Reuters erklärte Puschilin, zumindest bräuchten die »Republiken« moderne russische Waffen. Sie seien derzeit wehrlos gegen die von Kiew eingesetzten türkischen Kampfdrohnen. Der Militärkommandeur Alexander Chodakowski sagte derselben Agentur, im Falle eines Angriffs brauche die »Republik« etwa 30.000 russische Soldaten, um sich verteidigen zu können. Derzeit stünden nur 10.000 Soldaten der »Donezker Armee« an der Front. Die Angabe überrascht und könnte von Schwierigkeiten der »Republik« zeugen, eine entsprechende Zahl an Reservisten zu mobilisieren.

Unterdessen hat die Ukraine am Donnerstag ein zehntägiges Militärmanöver begonnen. Dabei sollen laut Verteidigungsminister Alexej Resnikow unter anderem »Bayraktar«-Drohnen und »Javelin«-Panzerabwehrraketen eingesetzt werden.