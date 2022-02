»Paragraph 114 gehört ersatzlos gestrichen«

Fabrizio Bensch/REUTERS Polizeigewalt gegen Demonstranten hat es laut heutigem Bundeskanzler beim Hamburger G20-Gipfel nicht gegeben, auch wenn allein Fotos anderes zeigen (9.7.2017)

Nach den Morden an einer Polizistin und einem Polizisten in Rheinland-Pfalz war die öffentliche Bestürzung groß. Die Innenminister der vier unionsgeführten Bundesländer – Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Saarland – nutzten das, um bei Bild TV eine Strafrechtsverschärfung zu fordern. Wie beurteilen Sie diese Forderung?

Oft sollen solche populistischen Forderungen ja eher Stimmung erzeugen, als eine tatsächliche Gesetzesänderung anstoßen. Hier aber ist die Forderung sehr eindeutig: Die Mindeststrafe für den »tätlichen Angriff« auf Polizeibeamte soll von drei Monaten auf sechs Monate erhöht werden. Dass diese Änderung für ein Tötungsdelikt wie das in Rheinland-Pfalz nichts ändern würde, liegt auf der Hand: Für Mord gibt es »lebenslang«, die Mindeststrafe für den »tätlichen Angriff« hat damit rein gar nichts zu tun.

Der Paragraph 114 »Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte« ist erst im Mai 2017, kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg, ins Strafgesetzbuch, StGB, aufgenommen worden.

Auch das war eine reine Strafschärfung, damals mit der Begründung, Gewalt gegen Polizeibeamte habe zahlenmäßig stark zugenommen.

Schon damals gab es Kritik. Ihre Hamburger Kollegin Gabriele Heinecke nannte die Vorschrift »überflüssig, unverhältnismäßig und verfassungswidrig«. Würden Sie dem zustimmen?

Das sehe ich auch so. Ursprünglich war der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ja mal als Vorschrift zugunsten der »Widerstandleistenden« gedacht worden. Immerhin stehen hier ja Privatpersonen bewaffneten Staatsorganen gegenüber, die vom Staat zur Durchsetzung von dessen Regeln auch unter Anwendung von Gewalt beauftragt sind. Um dieser Ausnahmesituation Rechnung zu tragen, sollte eine strafrechtlich mildere Regel angewandt werden. In der Praxis hat sich das dann schnell ins Gegenteil verkehrt und dazu geführt, dass auch Zappeln, »Sperren«, Unterhaken als Widerstand mit Geldstrafen belegt wurden. Mit der Verschärfung 2017 wurde das Ganze dann endgültig zum Sonderrecht für Polizeibeamte. Unsere Forderung ist weiterhin: Paragraph 114 StGB darf nicht noch weiter verschärft werden, sondern gehört ersatzlos gestrichen.

Kritisiert wird die Dehnbarkeit der Vorschrift. Ist der Eindruck übertrieben, dass man schon mit einem Bein im Knast steht, wenn man einen Polizisten schubst?

Leider nicht, denn genau solche Fälle sehen wir in der Praxis immer wieder. Da wird eine Party im Park wegen Ruhestörung aufgelöst, einem der Feiernden wird vorgeworfen, er habe einen Beamten geschubst, der sei ins Stolpern geraten. Hätte er das mit einer Privatperson gemacht, wäre das nicht einmal als versuchte Körperverletzung verfolgt worden, hier wird es als tätlicher Angriff gewertet. Das heißt, der junge Mann kann »froh« sein, dass das Gesetz bei einer Strafe von unter sechs Monaten ausnahmsweise auch eine Geldstrafe von mehreren Monatseinkommen zulässt. Mit der jetzt geförderten Erhöhung der Mindeststrafe wäre selbst das nicht mehr möglich, es hieße dann in der Tat: Ein Schubser gegen einen Polizeibeamten gibt eine Bewährungsstrafe.

Politiker und Polizeigewerkschaftler sprechen von zunehmender Gewalt gegen Polizisten. Trifft das nach Ihrer Einschätzung überhaupt zu?

Dass polizeiliche Kriminalstatistiken wenig verlässlich sind, wenn es um ein realistisches Bild der Kriminalität geht, ist ja fast eine Binsenweisheit in der Kriminologie. Das gilt speziell für Statistiken zur Gewalt gegen Polizeibeamte. Auch der Polizeiforscher Rafael Behr, selbst lange Jahre Polizeibeamter, hat hier erhebliche Zweifel geäußert und unter anderem darauf verwiesen, dass Polizeigewerkschaften ein großes Interesse an hohen Zahlen haben.

Gleichzeitig dient der Topos auch dazu, von Studien zu rechtswidriger Gewalt durch Polizeibeamte und zu verbreiteten extrem rechten Einstellungen in der Polizei abzulenken. Das zeigt diese Berichterstattung in Bild TV anschaulich. Es war ja schon absurd, als Olaf Scholz nach dem G20-Gipfel 2017 einfach verkündete, Polizeigewalt habe es nicht gegeben. Dass aber jetzt Innenminister meinen, ein Mord an zwei Polizeibeamten sei die Gelegenheit, auch gegen Studien zu extrem rechten Einstellungen in der Polizei Stimmung zu machen, ist schon ziemlich perfide.