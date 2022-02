Frankreich plant bis zu 14 neue Atomreaktoren

Belfort. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Bau von bis zu 14 neuen Atomreaktoren angekündigt. Bis 2050 sollen sechs EPR-Reaktoren der neuen Generation gebaut werden, sagte Macron am Donnerstag im ostfranzösischen Belfort. Der Bau von acht weiteren solle geprüft werden. Dies bedeute eine »Renaissance der Atomkraft« in Frankreich, sagte der Präsident. Macron sprach sich außerdem dafür aus, die Laufzeit bestehender Atomkraftwerke »über 50 Jahre hinaus« zu verlängern, solange es keine Sicherheitsbedenken gebe. Es solle kein Kraftwerk mehr vom Netz gehen, wenn es keine zwingenden Sicherheitsgründe dafür gebe. Baubeginn für die neuen Atomkraftwerke sei 2028. Der erste Reaktor könne 2035 ans Netz gehen. Parallel kündigte Macron eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energieträger an. (dpa/AFP/jW)