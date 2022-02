»Dreistigkeit der Regierungskoalition«

Martin Juen/SEPA.Media/imago images Der ORF-Redakteursrat sieht wegen der sogenannten Freunderlwirtschaft die Unabhängigkeit der Berichterstattung in Gefahr

Die Wortwahl lässt wenig Interpretationsspielraum zu: Der Redakteursrat des öffentlich-rechtlichen Österreichischen Rundfunks (ORF) zeigt sich in einer Mitteilung vom vergangenen Montag »empört« über die »Dreistigkeit« der vergangenen und der jetzigen Regierungskoalition. Bei der Besetzung von Posten nach parteipolitischen Interessen handele es sich um einen »klaren Bruch der Verfassung und des ORF-Gesetzes«.

Hintergrund sind geheime »Sideletter« der ÖVP-FPÖ-Koalition (2017–2019) und der derzeitigen Koalition aus ÖVP und Grünen, die Ende Januar publik wurden. Darin ist relativ unverblümt festgehalten, was in Österreich gerne verniedlichend Postenschacher oder Freunderlwirtschaft genannt wird: die Besetzung öffentlicher Organe nach Parteibuch. Festgeschrieben wurde dies nicht im öffentlich einsehbaren Koalitionsvertrag, sondern in den sogenannten Sidelettern, quasi geheime Nebenvereinbarungen.

Darin vereinbart sind unter anderem die Präsidentinnen und Vizepräsidenten des Verfassungsgerichtshofes und der Nationalbank oder der EU-Kommissar. Zudem einigte man sich darin auf gewisse »heikle« Themen, wie etwa die Einführung des »Kopftuchverbotes« oder den Zeitpunkt der Ratifikation des Freihandelsabkommens CETA. Mit Bezug auf den ORF finden sich darin Formulierungen wie: »Geschäftsführung bei gesamter Neubestellung; 3:2 (Generaldirektor + 2 ÖVP, 2 FPÖ)«.

Damit verkommen sämtliche Ausschreibungsverfahren, Bewerbungen und Hearings zum »Schmierentheater«, beklagt der ORF-Redakteursrat. Durch die »langjährige Praxis«, Posten nicht nach Qualifikation und Erfahrung, sondern nach Parteizugehörigkeit zu besetzen, entstehe »der Eindruck eines Staatsfunks, der Aufträge der Regierung abzuarbeiten hätte«. Der Redakteursrat sieht dadurch die Unabhängigkeit der Berichterstattung in Gefahr: »Der ORF gehört den Österreicherinnen und Österreichern und nicht den Parteien!«

Besonders kritisiert der Redakteursrat das Abkommen zwischen ÖVP und FPÖ, welche durch die Abschaffung der Rundfunkgebühren und »einer De-facto-Verstaatlichung« auf eine »massive Schwächung des ORF und die Gefährdung seiner Unabhängigkeit« abzielten. Zum Hintergrund: Nachdem der »Sideletter« der »türkis-blauen« Regierung den Weg in die Medien gefunden hatte, tauchte nur kurze Zeit später auch die Vereinbarung von »Türkis-Grün« auf. Es liegt der Verdacht nahe, das Umfeld von Exkanzler Sebastian Kurz stecke hinter dem Leak. Mutmaßlich, um den Eindruck zu erwecken, derlei Abkommen seien ohnehin gängige Praxis, ergo nichts Verwerfliches.

Reaktionen auf die Geheimvereinbarungen gab es auch aus Deutschland. »Mit Entsetzen blicken wir auf die Vorgänge in Österreich«, heißt es von der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse von ARD, ZDF und Deutschlandradio.

Der ehemalige Generalsekretär des ORF, Alexander Wrabetz, bestätigte gegenüber den Salzburger Nachrichten vom 31. Januar, dass es unter »Türkis-Blau« derlei Absprachen gegeben habe: »Ja, es hat Gespräche zu Leitungsfunktionen gegeben, bei denen man sich teilweise auf Positionen verständigt hat.« Er habe damit einer Zerschlagung des ORF und einer Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Senders aus dem Bundesbudget entgegenwirken wollen. Wrabetz zeigte sich dennoch erstaunt darüber, »dass das so detailliert geregelt war. Das ist selbst in der ORF-Geschichte ungewöhnlich.«

Der Redakteursrat fordert in seiner Mitteilung nun unmissverständlich »den sofortigen Rückzug aller Personen aus dem Stiftungsrat«, die dort aufgrund parteipolitischer Interessen agieren. Zudem brauche es ein neues ORF-Gesetz und mehr Transparenz bei der Postenbesetzung, um sicherzustellen, dass Qualifikation und Können über die Karriere entscheiden. Darüber hinaus fordert der Redakteursrat ein neues Redaktionsstatut, »das echte Mitsprache und Mitbestimmung bei der Besetzung von journalistischen Führungsfunktionen sicherstellt«.