»Armut per Gesetz lässt sich so nicht überwinden«

Jan Woitas/zb/dpa Sanktionsregime gegen Arme: Agentur für Arbeit und Jobcenter (Sangerhausen, 29.8.2016)

Sie schilderten auf Twitter den aktuellen Fall einer Mutter mit Baby, der die Zahlung von Hartz IV eingestellt wurde, weil noch keine Geburtsurkunde vorliegt. Wie kann es dazu kommen?

Die junge Frau mit einem erst kürzlich geborenen Kind hätte beim Jobcenter die Geburtsurkunde einreichen müssen, um weiterhin das monatliche Hartz-IV-Geld für beide bewilligt zu bekommen. Das Standesamt aber lässt mit der Ausstellung der Urkunde auf sich warten. Und den Mutterpass akzeptierte das Jobcenter nicht als Ersatz. Die zuständige Mitarbeiterin entschied, das Geld und die Miete für beide nicht auszuzahlen. Die Frau und das Baby standen komplett ohne Geld da. »Sanktionsfrei« hat einen Eilantrag beim Sozialgericht gestellt und ihr Geld für das Nötigste überwiesen. Obwohl die Betroffene am Montag und Dienstag mit dem Jobcenter in Kontakt war, hat sich nichts geändert. Übrigens kein Einzelfall: Dass es lange dauert, bis die Standesämter Geburtsurkunden ausstellen, ist bekannt. In solchen Fällen veranlasst das Amt eine »Aufforderung zur Mitwirkung«. Können die Unterlagen dann nicht beigebracht werden, stellt es Leistungen ein.

Wann kann die Behörde die Leistungen noch kürzen?

Sanktioniert wird auch, wenn eine Weiterbildungsmaßnahme des Jobcenters nicht angenommen wird. Etwa weil sich Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, während der Coronapandemie einer möglichen Ansteckung nicht aussetzen wollen oder können; oder Termine beim Jobcenter nicht wahrnehmen. Oft akzeptiert das Amt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht, sondern fordert zusätzlich eine Wegeunfähigkeitsbescheinigung. Man könnte denken, dass eine Person, die ein ärztliches Attest wegen Depressionen vorlegt, nicht beim Jobcenter erscheinen muss: Aber nein, ein weiteres Papier wird nachgefordert!

Wie hilft Ihr Verein?

Wir unterstützen Hartz-IV-Bezieher, wenn das Jobcenter den Regelsatz kürzt oder streicht. Über unsere Webseite kann man eine Rückrufanfrage an unsere Anwälte stellen. Diese legen Widerspruch gegen die Bescheide der Behörde ein. Ist genug Geld in unserem Solidartopf mit Spendengeldern, fließt das gekürzte oder gestrichene Geld vom Konto des Vereins direkt auf das Konto der Betroffenen; schnell, unbürokratisch, bedingungslos. Dabei ist es uns egal, ob der Betroffene recht bekommt oder nicht. Das Existenzminimum zu kürzen ist verfassungswidrig.

Wie hat sich die Lage der nach offizieller Statistik aktuell mehr als fünf Millionen Hartz-IV- Bezieher im Lauf der Jahre entwickelt?

Zunächst: Es sind mehr. Das Amt schönt die Zahlen. Wer kurzfristig in Maßnahmen oder Ein-Euro-Jobs untergebracht ist, wird nicht gezählt. Gebessert hat sich kaum etwas. Nachdem das Bundesverfassungsgericht 100-Prozent-Sanktionen, also den kompletten Entzug aller Leistungen, 2019 verboten hatte, wird durch die Hintertür sanktioniert: Da werden Bescheide nicht bearbeitet, oder es wird Weiterbewilligungsanträgen nicht stattgegeben. Menschen wird weiterhin die Lebensgrundlage entzogen. Viele stehen unter Sanktionsdruck. Selbst 30 Prozent Kürzung sind bedrohlich; zumal die Lebensmittel- und Energiepreise massiv ansteigen.

2022 wurde der Hartz-IV-Regelsatz für alleinstehende Erwachsene um drei Euro auf monatlich 449 Euro angehoben. Die Ampelregierung plant, Hartz IV zu reformieren, das Ganze soll dann Bürgergeld heißen.

Die Regierung plant bislang leider nur, sich – mit ein paar kleinen Verbesserungen – am System abzuarbeiten. Das Schonvermögen und die Zuverdienstgrenze will man anheben, Kosten der Unterkunft neu berechnen, es soll nicht mehr Eingliederungs- sondern Teilhabevereinbarung heißen: Dass Hartz IV »Armut per Gesetz« ist, lässt sich so nicht überwinden. Nach Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes müsste der Regelsatz umgehend auf 678 Euro erhöht werden. Das fordern wir auch – und die Übernahme der kompletten Wohn-, Strom- und Gaskosten. Der Umgang im Amt muss auf Augenhöhe erfolgen, mit Sanktionsfreiheit. Ein Leben in Würde muss möglich sein.