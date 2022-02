Lob vom Vorsitzenden

Wolfgang Kumm/dpa DGB-Chef Reiner Hoffmann will den Grund für den Mitgliederschwund kennen: Beschäftigte im Homeoffice sind schwerer zu kontaktieren

In der Coronakrise haben die Gewerkschaften in der BRD Licht und Schatten gesehen. Gemeinsam mit den Betriebsräten hätten die acht Gewerkschaften des Dachverbandes einen großen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie geleistet, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz der Organisation in Berlin. Sie hätten dazu beigetragen »Maßnahmen praxisnah und somit effizient zu gestalten«.

Gleichwohl mussten die Gewerkschaften in dieser Zeit einen Mitgliederschwund verkraften. Es hatte innerhalb des zurückliegenden Jahres zwar rund 273.000 Neueintritte gegeben, aber das wog das Minus nicht auf: Am Ende wurden 121.000 Mitglieder weniger gezählt. Viele Betriebe hätten nur mit halber Kraft gearbeitet, und viele Beschäftigte seien im Homeoffice gewesen, sagte Hoffmann. Da falle es den Gewerkschaften schwerer, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Aber seit Jahren schieden auch mehr Beschäftigte altersbedingt aus dem Erwerbsleben und einer Gewerkschaft aus, als neue dazukommen.

Der DGB-Vorsitzende stimmte auf die Wahlen zu den Betriebsräten in diesem Jahr ein. In 28.000 Betrieben werden rund 180.000 Mandate neu vergeben. Doch er beklagte auch, dass die Wahlen nicht in allen Betrieben reibungslos ablaufen könnten. In jedem sechsten würden sie von der Kapitalseite behindert. Vor diesem Hintergrund zeigte sich Hoffmann zufrieden über die Pläne der Bundesregierung, die Behinderung von Betriebsratswahlen als Offizialdelikt einzustufen. Die Unternehmen, die meinten, sie müssten auch weiterhin die Arbeit der Betriebsräte behindern, bekämen dann eben Besuch vom Staatsanwalt, sagte Hoffmann.

Bei diesem Thema zeigte sich der DGB-Vorsitzende nicht nur gegenüber der Kapitalseite kampfeslustig, sondern auch gegenüber den Versuchen rechter Gruppierungen, sich über die Betriebsratswahlen in den Unternehmen zu verankern. Ziel sei es, die Rechten aus den Betrieben rauszuhalten, und die Gewerkschaften seien gut darauf vorbereitet. Er sei sehr sicher, »diesen Kampf zu gewinnen«, betonte Hoffmann.

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack forderte gezielte Maßnahmen der Politik, um es mehr Frauen zu ermöglichen, einen Beruf auszuüben. Sie beklagte, dass es in der Pandemie eine Rückkehr zu alten Geschlechterrollen gab: Die Frauen blieben vermehrt zu Hause und kümmerten sich um die Kinder, während die Männer arbeiten gingen. Da müsse jetzt wieder gegengesteuert werden. Sie verwies dabei auf einen Vorschlag, den der DGB vorgelegt hat. Demnach sollen haushaltsnahe Dienstleistungen mit Gutscheinen gefördert werden. Damit könnten nicht nur Familien entlastet werden, sagte Hannack. »Dies wird auch zu einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen führen«, betonte sie.

Stefan Körzell, ebenfalls Mitglied im DGB-Vorstand, äußerte sich zur Debatte um den Mindestlohn, der nun einmalig per Gesetz angehoben werden soll. »Wir setzen darauf, dass dieses Gesetz im weiteren Verfahren nicht verwässert wird – und dass die zwölf Euro zum 1. Oktober auch kommen.« Den Vorwurf der Kapitalseite, die Tarifautonomie würde dadurch eingeschränkt, wies er strikt zurück. »Viele Arbeitgeber haben bis zum heutigen Tag nicht erkannt, dass ihre Flucht aus der Tarifbindung überhaupt erst den Anlass dafür geliefert hat, die Notbremse per Gesetz zu ziehen«, sagte Körzell. Nicht zuletzt die Unternehmerverbände hätten diese Entwicklung vorangetrieben, indem sie es Betrieben ermöglichten, Mitglied zu sein, ohne gleichzeitig Tarifpartner sein zu müssen.

Vorstandsmitglied Anja Piel stellte fest: »Die schon vor der Pandemie auf der Sonnenseite standen, sind in der Pandemie reicher geworden«. Für die sozial Abgehängten sowie Menschen mit Behinderung sei sie oft zur »existentiellen Katastrophe« geworden. Und während sich manche mit Maskendeals bereicherten, hätten die Beschäftigten vielerorts die Gefahren und Risiken auf sich nehmen müssen. Sie verwies dabei auf das Pflegepersonal, das am Anfang der Pandemie häufig ohne Schutzausrüstung arbeiten musste. Und sie verwies auch auf die Saisonarbeiter, die in die BRD kamen und auf den Feldern arbeiteten, denen aber oft elementare Schutzrechte vorenthalten wurden. Vor diesem Hintergrund sei es eine Frage der Gerechtigkeit, wer für die Kosten der Pandemie aufkommen müsse.