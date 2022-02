»Reichsbürger«-Treffen: Hausmeister entlassen

Coburg. Im Fall eines von der Polizei aufgelösten unerlaubten Treffens von »Reichsbürgern« in der Rudolf-Steiner-Schule im fränkischen Coburg hat die Schule dem Hausmeister gekündigt. Das teilten Schulleitung und Vorstand am Mittwoch mit. Der Mann soll heimlich die 55 Personen am vergangenen Sonnabend mit seinem Generalschlüssel in den Saal der Schule gelassen haben. Ob der Hausmeister selbst der sogenannten Reichsbürger-Szene angehöre, sei nicht bekannt, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Ermittlungen dauerten an. Im Raum stehen die Vorwürfe Hausfriedensbruch und möglicherweise Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. (dpa/jW)