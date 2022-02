Bewusste Eskalation

Clodagh Kilcoyne/REUTERS Gegen das Protokoll: Unionistisches Plakat am Hafen in Larne (12.2.2021)

Der am vergangenen Freitag erfolgte Rücktritt von Paul Givan hat einmal mehr die instabile Lage in Nordirland verdeutlicht. Der scheidende Regierungschef ist Mitglied der Democratic Unionist Party (DUP), der größten unionistischen Partei des britischen Landesteils. Sie tritt für den Verbleib im Vereinigten Königreich ein und lehnt neben den schottischen und walisischen Unabhängigkeitsbestrebungen auch die Wiedervereinigung Nordirlands mit der Republik Irland ab. Unionistische Parteien in Nordirland sind hauptsächlich parteipolitische Vertretungen paramilitärischer Verbände, die immer noch auf Unterstützung aus Teilen der protestantischen Bevölkerung zählen können.

Die nordirische Exekutive ist Ergebnis des Karfreitagsabkommens von 1998, mit dem der Jahrzehnte andauernde Bürgerkrieg beendet werden sollte. Allerdings wurde dadurch ein unsicherer Status quo zementiert. Nordirland blieb einerseits Teil Großbritanniens, andererseits konnten die Bewohner der Region nun auch irische Pässe erwerben. Außerdem wurde (eher schwammig) festgehalten, dass eine Vereinigung beider irischer Landesteile möglich sei, sobald es eine Mehrheit dafür gebe.

Für das Funktionieren der Exekutive wurde ein sogenanntes Konsensprinzip festgelegt. Wichtige Entscheidungen können nur getroffen werden, wenn die größten vertretenen Parteien des unionistisch-protestantischen sowie des katholisch-republikanischen Lagers zustimmen. Der Krieg wurde auf die Ebene des parlamentarischen Geschachers verschoben, das dessen Ursachen und die Spaltung der nordirischen Gesellschaft allerdings nicht beseitigt hat.

Das Problem dieses Systems zeigt sich auch im Rücktritt Givans. Die Exekutive ist lahmgelegt, da das Konsensprinzip auch seine Stellvertreterin zur Aufgabe ihres Amtes zwingt – in diesem Fall Michelle O’Neill von der linksrepublikanischen Partei Sinn Féin. Anfangs stand aufgrund der Rücktritte die Suspendierung des nordirischen Regionalparlaments im Raum. Jedoch erließ das britische Unterhaus in London am Dienstag ein Gesetz, das der Vertretung in Belfast bis zu den geplanten Neuwahlen am 5. Mai die weitere Arbeit ermöglichen soll. Die Forderung von Sinn Féin nach vorgezogenen Neuwahlen im März blockte der britische Staat ab.

Die aktuelle Situation zeichnete sich bereits seit Monaten ab. Hintergrund ist die andauernde Kampagne der DUP gegen das zwischen Großbritannien und der EU ausgehandelte »Nordirland-Protokoll«, das Elemente einer EU-Außengrenze zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens eingeführt hat. Das Protokoll ist einer der strittigsten Bestandteile des Vertrags, der London den Austritt aus der EU ermöglicht hat. Der Konflikt darum zeigt, wie stark Nordirland wirtschaftlich und politisch von Entscheidungen abhängt, die ohne jede Beteiligung der dortigen Bevölkerung gefällt werden.

Kräfte wie die DUP versuchen daraus Profit zu schlagen. Auch die britische Regierung will eine volle Implementierung des Protokolls unter anderem dadurch verhindern, dass sie immer wieder verschiedene Exportprodukte von Kontrollen durch nordirische Beamte ausnimmt. Über die Fortdauer dieser Praxis finden aktuell Gespräche zwischen der EU und London statt, doch die scheinen festzustecken. Dabei hatte EU-Verhandlungsführer Maros Sefcovic laut Financial Times vom 20. Januar erklärt, bis Ende Februar zu einem Ergebnis kommen zu wollen, damit der kommende nordirische Wahlkampf nicht von dem Thema dominiert werde.

Die DUP hat genau entgegengesetzte Pläne. Ihr ist daran gelegen, das »Nordirland-Protokoll« zum dominierenden Thema zu machen. Ende Januar wurden dafür konkrete Schritte gemacht; unter anderem wies Landwirtschaftsminister Edwin Poots (DUP) die Kontrolleure in nordirischen Häfen an, keine Hygieneinspektionen an landwirtschaftlichen Produkten von der britischen Hauptinsel durchzuführen. Dabei handelt es sich klar um einen Verstoß gegen das »Nordirland-Protokoll«.

Das wurde vergangenen Freitag auch durch einen Beschluss des High Court in Belfast bestätigt. Das Gericht kippte die Anweisung von Poots mit der Begründung, die nordirische Exekutive dürfe keine rechtswidrigen Handlungsweisen anordnen – die Kontrollen an den Häfen seien somit wiederaufzunehmen. Unmittelbar darauf folgte der Rücktritt von Givan, der argumentierte, die Implementierung des Protokolls sei mit dem durch das Karfreitagsabkommen festgelegten »Konsensprinzip« nicht vereinbar. Landwirtschaftsminister Poots hat inzwischen mit noch drastischeren Worten nachgelegt. Laut dem Nachrichtenportal Politico vom Montag bezeichnete er das »Nordirland-Protokoll« als eine »von der EU in den Friedensprozess hineingeworfene Bombe«.