Genug ist genug

Umit Bektas/REUTERS

Wie hier in Istanbul haben In der Türkei am Mittwoch Tausende gegen explodierende Energiepreise protestiert und vor Massenarmut gewarnt. Die Oppositionsparteien HDP und CHP forderten die Regierung auf, die Steigerungen rückgängig zu machen. Die Energiekosten waren zum Jahreswechsel explodiert – Strompreise für Haushalte wurden um 50 Prozent angehoben. Zudem verliert die Währung Lira immer weiter an Wert, was vor allem importierte Güter verteuert. Auch Lebensmittel und Transport werden immer teurer. Im Januar erreichte die Inflation knapp 49 Prozent. (dpa/jW)