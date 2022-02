Unvollendete Reisen

imago images/Xinhua In Erzurum groß geworden, dem ostanatolischen Wintersportzentrum mit dem schicken Eishockeystadion: Arda Ipcioglu (Beijing, 5.2.2022)

Bei Olympischen Winterspielen haben Geschichten über »Olympiaexoten« eine lange Tradition. Um den Medaillenanspruch Mitteleuropas und Nordamerikas im Wintersport zu untermauern, können selbst Briten, Australier oder Argentinier zu den »Exoten« zählen. Einige von ihnen wussten den Medienzirkus für sich zu nutzen. Sowohl der britische Skispringer Michael Edwards, besser bekannt als »Eddie the Eagle«, als auch der jamaikanische Bobvierer erregten bei den Olympischen Spielen in Calgary 1988 so viel Aufsehen, dass ihnen später Kinofilme gewidmet wurden. Hinter dem Klamauk und den Klischees verbergen sich freilich interessante Biographien. Auch bei den Olympischen Spielen in Beijing 2022.

Den 36. Platz im Skispringen der Herren von der Normalschanze belegte am vergangenen Sonntag der Türke Fatih Arda Ipcioglu. Ende 2021 sammelte Ipcioglu beim Weltcup-Skispringen in Oberstdorf im Rahmen der Vierschanzentournee seine ersten Weltcup-Punkte. Seit 2012 nimmt er an internationalen Wettbewerben teil. 2018 startete er bereits bei Olympia in Pyeongchang. 40 bis 50 Tage im Jahr trainiert der 24jährige Lehramtsstudent in Slowenien, doch er wuchs nicht, wie oft angenommen, in Mitteleuropa auf, sondern im ostanatolischen Wintersportzentrum Erzurum. Dort wird in einem schicken Stadion Eishockey gespielt, und in der Nähe der Stadt liegt das alpine Ski­zentrum Palandöken. Die imposante Skisprunganlage Erzurums wurde 2011 rundum erneuert. »Wir sind bereit, dort einen Weltcup zu haben«, erklärte Ipcioglu der österreichischen Presseagentur APA anlässlich seines Erfolges in Oberstdorf.

Wohlvertraut mit dem Skizentrum Palandöken ist auch die 21jährige Atefeh Ahmadi, die bei den Skirennen in Beijing für den Iran an den Start geht. Mit dem Skifahren begonnen hat Ahmadi in ihrem Heimatort Abali, einem Skisportzentrum 70 Kilometer nordöstlich von Teheran. Ahmadis Vater war einst Trainer des iranischen Skinationalteams. In jungen Jahren hielten ihn mangelnde Ressourcen davon ab, als Aktiver eine internationale Karriere zu starten. Die »unvollendete Reise« ihres Vaters will Ahmadi nun zu Ende bringen, wie sie anlässlich der Spiele der Tehran Times erklärte. Selbst reiste sie im Alter von zehn Jahren zu ihrem ersten internationalen Rennen nach Kasachstan. 2018 wollte sie für den Iran bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang an den Start gehen, doch das Iranische Olympische Komitee hielt sie mit 17 Jahren für zu jung. In einem Interview mit der französischen Presseagentur AFP erklärte Ahmadi vor den Spielen in Beijing, dass sie damals zwei Wochen lang geweint habe. »Doch dann stand ich wieder auf und ging trainieren. Ich wollte allen zeigen, wozu ich fähig bin.«

Sowohl Ipcioglu als auch Ahmadi dienten bei der Eröffnungsfeier der Spiele in Beijing als Fahnenträger ihrer Delegationen. Ein anderer berühmter Fahnenträger war abwesend. Bei den letzten drei Olympischen Spielen – zweimal Sommer, einmal Winter – begeisterte Pita Taufatofua als Fahnenträger für den pazifischen Inselstaat Tonga die Weltöffentlichkeit. Taufatofua erschien in traditionellem Gewand und freiem Oberkörper, auch bei Minusgraden in Südkorea. Dort trat Taufatofua im Skilanglauf über 15 Kilometer an. Bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio war er im Taekwondo am Start.

Auch in Beijing wollte Taufatofua als Langläufer Schlagzeilen machen, doch wenige Wochen vor den Spielen gab er bekannt, dass er die Spiele auslassen werde. Der Grund: Der Tsunami, der Anfang des Jahres in Tonga große Schäden angerichtet hatte. Taufatofua, auch UNICEF-Botschafter, erklärte, in seiner Heimat bleiben zu wollen, um beim Wiederaufbau zu helfen.

Ebenfalls nicht in Beijing ist der für sein Geburtsland Mexiko an den Start gehende Adelige Hubertus von Hohenlohe. Hohenlohe verbrachte seine Kindheit in Spanien, Österreich und Liechtenstein und nahm als Skirennläufer an insgesamt sechs Olympischen Spielen teil, zuletzt 2014 in Sotschi. Auch für die Spiele in Beijing qualifizierte sich der mittlerweile 63jährige. Das entscheidende Qualifikationsrennen war der »Malbun Exotic Nations Cup«, zu dem Anfang Januar die nationalen Skiverbände von Jamaika und Kap Verde in Liechtenstein baten. Hohenlohe war einer von zehn Startern. Rennen dieser Art haben nicht den besten Ruf. Sie werden als Alibievents betrachtet, um Qualifikationskriterien zu erfüllen, die die Teilnehmer ansonsten nicht erfüllen können. Hohenlohe war das egal. Zu den Spielen durfte er trotzdem nicht. Letzten Endes zog das Olympische Komitee Mexikos den 38 Jahre jüngeren, in Kanada aufgewachsenen Rodolfo Dickson vor. Nichtsdestotrotz beweist die Karriere Hohenlohes, dass eine Olympiateilnahme auch aristokratisches Hobby sein kann.