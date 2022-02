Spitze Feder, schwere Pratze

privat/Montage jW Vaterlos aufgewachsen, parteilich geblieben: Kuba

Wer in der DDR zur Schule gegangen ist, erinnert sich an Gedichte Kurt Barthels (1914–1967) wie »Sagen wird man über unsre Tage« oder an das Lied »Vom glücklichen jungen Kapitän«, von Kurt Greiner-Pol mitreißend vertont.

Wer heute etwas über Kuba – so der selbstgewählte Kurzname des Dichters – erfahren mag, wird direkt darauf hingewiesen, was er von ihm zu halten habe. Schaut man bei Wikipedia, findet man, er sei »eine ungemein widerwärtige Figur« gewesen, wie der Literaturwissenschaftler Hans Mayer zitiert wird. Bestenfalls wird daran erinnert, dass Kuba Ende der 1950er Jahre die Störtebeker-Festspiele auf Rügen initiiert hat.

Selbst Gutwilligen, die sich für sozialistische deutschsprachige Lyrik der 1930er bis 1950er Jahre interessieren, dürfte es nicht leichtfallen, sich dem Verdrängten zu nähern, sich ein Bild von ihm zu machen. Um so wichtiger ist es, sich tiefergehend mit Leben und Werk des Dichters auseinanderzusetzen.

Dabei war dieser vaterlos aufgewachsene Prolet mit dem roten Schopf, den dicken Brillengläsern und dem Herzen einer Nachtigall überaus sympathisch. Der ehemalige Jungsozialist aus dem Erzgebirge war 1933 in die SPD eingetreten, betätigte sich antifaschistisch, musste in die Tschechoslowakei fliehen. Er wurde Leiter von Agitprop-Spieltruppen, schrieb für sie Lyrik und Lieder. So entdeckte ihn der Schriftsteller Louis Fürnberg.

Bald veröffentlichte Kuba, wie er sich von da an nannte, Gedichte und Reportagen in der Roten Fahne (Prag) und der Zeitschrift Das Wort (Moskau). 1939 entkam er nach England, wo er nach kurzer Internierung als Land- und Bauarbeiter in Wales malochte und Mitbegründer der FDJ wurde. Kuba begann seinen lyrischen Zyklus »Gedicht vom Menschen«, der 1948 erschien. 1946 kehrte er mit seiner Frau Ruth nach Deutschland zurück und wurde Mitglied der SED.

Für seine »Kantate auf Stalin« (1949, Musik von Jean Kurt Forest) erhielt er den Nationalpreis der DDR, seine »Karl-Marx-Kantate« (1953) kam weniger gut an. Eine Zeitlang wurde er als Kulturleiter in der Maxhütte in Unterwellenborn eingesetzt. Später schrieb er u. a. die Drehbücher für die erfolgreichen Defa-Filme »Hexen«, »Schlösser und Katen« und »Vergeßt mir meine Traudel nicht«. Dabei war er schon als Funktionär ausgelastet: von 1952 bis 1954 als Erster Sekretär des Deutschen Schriftstellerverbandes (DSV), danach als Mitglied des Präsidiums, bis zu seinem Tod als Mitglied des Zentralkomitees der SED, der Kulturkommission beim Politbüro des ZK sowie der Deutschen Akademie der Künste der DDR. Diese Parteilichkeit nahm man ihm im Westen übel.

Während einer Gastspielreise des Volkstheaters Rostock nach Frankfurt am Main mit der politischen Revue »50 rote Nelken«, die von Mitgliedern des SDS attackiert wurde, erlitt Kuba 1967 einen tödlichen Herzinfarkt.

Jochen Barthel hat sich für das Buch »Es kommt dein Tag, Genosse Spartakus!« über seinen Vater auf einen von seiner Mutter zusammengestellten, 1985 in der DDR erschienenen Band gestützt und ihn um Briefe und Erinnerungen von Zeitzeugen ergänzt. Zu den Beiträgern gehören der Schauspieler Peter Bause, der russische Übersetzer Lew Ginsburg und der Sohn von Hans Anselm Perten, des Intendanten am Volkstheater Rostock, dem Kuba als Chefdramaturg seit 1957 zugesellt worden war.

Besonders interessant sind die erstveröffentlichten Briefe Kubas an seine Mutter, an Louis und Lotte Fürnberg, an den KPD- und SED-Politiker Josef (genannt Sepp) Miller und dessen Frau Charlotte sowie an Kubas Frau selbst, der er im Dezember 1939 gestand: »Aber alles, was ich damals geschrieben habe, ist für dich geschrieben. Und alles, was ich heute schreibe, schreibe ich für dich. Und alles, was für dich getan wird, muss gut sein, so gut, dass es auch für alle anderen Menschen gut ist.«

Von seiner ersten China-Reise meldete er 1951 im Telegrammstil: »Großartig, Imposant, Herrlich, Machtvoll!« Der Überwältigung verschaffte er Ausdruck: »Chin. Federn sind spitz, meine Pratze ist schwer. Das Herz schlägt schnell – das Hirn ist ein Düsenflugzeug und die Hand ein Schubkarren.«

Kurt Barthel hat einige Verse geschrieben, die bewegen und sich einprägen, weil sie aus existentiellen Nöten heraus entstanden und in eine so einfache wie poetische Sprache gefasst sind. So wirken sie bis heute: »Und freilich ist es schwer, / zu wachen und dem Morgen / zu vertrauen; / da alles schläft, / in dieser dunkelblauen / geheimnisvollen Zeit / den Weg zum Tag zu finden, / die Sonne loben, eh die Sterne schwinden, / ihr Lied zu singen, eh der erste Vogel schreit.«