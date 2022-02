Ersatzlieferant gesucht

Thomas Koehler/photothek/imago Keine ernsthafte Alternative: Flüssiggas ist fast so klimaschädlich wie Steinkohle (Gashafen von Ras Laffan, Katar)

Wie kann Europa, wenn der Machtkampf des Westens gegen Russland eskaliert, seine Erdgasversorgung sichern? Diese Frage stand im Mittelpunkt des EU-US-Energierats, der am Montag (Ortszeit) in Washington tagte. Seit Wochen entfalten die US-Administration und die EU-Kommission hektische Aktivitäten, um Ersatzlieferanten für den Fall aufzutreiben, dass der Westen Russland mit harten Sanktionen überzieht und Moskau sich gezwungen sieht, seine Erdgaslieferungen nach Europa zu stoppen. Dort fielen damit rund ein Drittel, in Deutschland sogar mehr als die Hälfte aller Erdgasimporte weg. Was tun? Um eine Antwort zu finden, waren der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und EU-Energiekommissarin Kadri Simson zu Gesprächen unter anderem mit US-Außenminister Antony Blinken und US-Energieministerin Jennifer Granholm nach Washington gereist.

Kurzfristig wären die Möglichkeiten, Ersatz für das russische Gas zu beschaffen, »begrenzt«, urteilte am Montag Nikos Tsafos, Energieexperte vom Washingtoner »Center for Strategic and International Studies« (CSIS). Im Gespräch sind Flüssiggaslieferungen zum Beispiel aus Katar und den USA. Die EU-Kommission versucht dabei auch, wie unlängst durchsickerte, Lieferanten zu veranlassen, vertraglich fest für Südkorea bestimmtes Flüssiggas nach Europa umzuleiten. Das genügt jedoch nicht, und insofern befasste sich der EU-US-Energierat am Montag auch mit mittel- und langfristigen Möglichkeiten, russische Erdgaslieferanten vom EU-Markt zu verdrängen. Klar ist: US-Flüssiggas stünde zur Verfügung, solange in Europa höhere Preise gezahlt werden als in Asien. Die liegen allerdings deutlich über dem bis Anfang 2021 in Europa üblichen Preis.

Die Kosten für den Machtkampf der herrschenden Kreise im Westen zahlen also einmal mehr die Verbraucher – und nicht nur die, es trifft auch die Umwelt. Flüssiggas ist wegen der Kühl- und Transportkosten, das bestätigte kürzlich ein Experte des Umweltbundesamts, »fast so klimaschädlich wie Steinkohle«. US-Flüssiggas schädigt die Umwelt zusätzlich, da es per Fracking gewonnen wird. Diese Tatsache rief am Montag den Vorsitzenden der SPD-EU-Abgeordneten-Gruppe, Jens Geier, auf den Plan, der anlässlich des EU-US-Energierats äußerte, US-Flüssiggas werde »unter extrem umweltschädlichen Bedingungen« gefördert. Es dürfe in der EU »eine Rolle spielen«, man müsse sich aber auch um klimafreundlichere Optionen bemühen.

Einen besonderen Stellenwert nahm auf dem Treffen des Energierats die Erdgasversorgung der Ukraine ein. Das Land kann seinen Bedarf zwar zu rund zwei Dritteln aus eigener Förderung decken, ist aber dennoch auf die Einfuhr von jährlich zehn bis zwölf Milliarden Kubikmetern Erdgas angewiesen. Die Importe kommen gegenwärtig zwar aus Ungarn, der Slowakei und Polen; dennoch handelt es sich in der Regel um russisches Gas, das reexportiert wird. Insofern wäre auch die Ukraine von einem etwaigen Ausfall der russischen Lieferungen betroffen. Der Energierat sprach sich dafür aus, die Ukraine stärker an die EU-Erdgasnetze anzubinden, mit Fließrichtung von West nach Ost. Darüber hinaus plädierte er dafür, die Integration des Landes in das zentraleuropäische Stromnetz, die seit Jahren im Gang ist, noch energischer voranzutreiben.

Zumindest in der Außenwahrnehmung wurde ein Thema an den Rand gedrängt, mit dem sich der Energierat ebenfalls befasste: die transatlantische Abstimmung in Sachen Klimawende. So wurde das Ziel bekräftigt, bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Dabei geht es nicht bloß darum, die Erderwärmung einzudämmen: Wer bei klimafreundlichen Technologien eine Vorreiterrolle innehat, besitzt auf bedeutenden Zukunftsmärkten einen Wettbewerbsvorteil. Und, darauf wies EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag hin: Eine intensivere Nutzung von Wind- und Sonnenenergie diene nicht nur dem Kampf gegen den Klimawandel, sie sei auch »ein Stück Geopolitik«. Es stimmt: Sie macht die EU von auswärtigen Erdöl- und Erdgaslieferanten unabhängig, trägt also zur Stärkung der Union für die globalen Machtkämpfe bei.