Linke: Bundeswehr aus dem Sahel abziehen

»Bundeswehr raus aus Mali«, forderte die Bundestagsfraktion von Die Linke am Dienstag in einer Pressemitteilung:

»Immer noch kann sich die Verteidigungsministerin nicht zu deutlichen Worten und einer Entscheidung bezüglich der rund 1.300 deutschen Soldaten, die sich in Mali im Einsatz befinden, durchringen. Ihre erneut völlig unklaren Äußerungen über den Bundeswehr-Einsatz zeugen von äußerster Planlosigkeit«, kommentiert der stellvertretende Vorsitzende und verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion Die Linke, Ali Al-Dailami, die Äußerungen der Ministerin. Al-Dailami weiter: »Noch Ende Januar wollte Lambrecht die Bundeswehr aufgrund der vermeintlichen Anwesenheit russischer Truppen im Land lassen. Mit dem Verweis auf die Präsenz anderer Staaten aber begibt sie sich auf sehr dünnes Eis.«

Zaklin Nastic, Obfrau der Fraktion Die Linke im Ausschuss für Verteidigung, ergänzt: »Das Lavieren der Bundesregierung, das offensichtliche Fehlen einer Exitstrategie und die anhaltende Bedrohungslage deuten darauf hin, dass sich ein (…) Afghanistan-Debakel wiederholen könnte. Schließlich spricht alles für eine Beendigung des Bundeswehr-Einsatzes, der Verbleib deutscher Soldaten nach dem Militärputsch in Mali ist schlichtweg skandalös. Die Demonstrationen im Land zeigen zudem, dass die Präsenz der Bundeswehr immer weniger erwünscht ist.«

Beide Verteidigungspolitiker erklären: »Es wird höchste Zeit, dass die Bundesregierung aus den sich seit Wochen verschärfenden Spannungen mit Bamako, inklusive gegenseitiger Ausweisungen von Botschaftern und von der EU verhängter Sanktionen gegen die Militärführung Malis, die richtigen Konsequenzen zieht. Statt über den Einsatz von Kampfdrohnen in der Sahelzone zu schwadronieren, müssen sämtliche Bundeswehr-Truppen umgehend abgezogen werden.«

Menschen im Nordosten Mosambiks leiden derzeit nicht nur wegen militärischer Gewalt, auch Extremwetterlagen gefährden sie. Die Organisation »Ärzte ohne Grenzen« berichtete dazu:

Tausende Menschen sind in der Provinz Cabo Delgado im Nordosten Mosambiks bei gewaltsamen Angriffen vertrieben worden. Die Menschen haben einen stark eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung. Darüber hinaus sind die Vertriebenen den klimatischen Bedingungen in der Region nahezu schutzlos ausgesetzt und vor Beginn der Zyklonsaison besonders schutzbedürftig. (…) Dort hatten die örtlichen Behörden in den vergangenen zwei Wochen mehr als 20 Angriffe auf vier Dörfer gemeldet, bei denen 2.800 Häuser beschädigt oder durch Feuer zerstört wurden. Seit Ende Januar waren mehr als 14.000 Menschen gezwungen, ihre Häuser aufgrund des eskalierenden Konflikts zu verlassen. (…) »Gewaltsame Angriffe und die anhaltende Unsicherheit in mehreren Bezirken im Zentrum von Cabo Delgado haben Tausende Menschen aus ihren Häusern vertrieben, mit nichts als dem, was sie bei sich tragen können«, sagt Raphael Veicht, Nothilfekoordinator von Ärzte ohne Grenzen. »Das geschah genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Zyklon- und die Regenzeit beginnen. Dies ist eine sehr gefährliche Kombination. Unsere Teams reagieren auf die neuen Vertreibungswellen, indem sie die Menschen medizinisch sowie mit dringend benötigten Gegenständen des täglichen Bedarfs und Unterkünften versorgen. Wir sind äußerst besorgt um den Schutz der Zivilbevölkerung in diesem akuten und eskalierenden Konflikt.«