Konflikt beigelegt

Moises Castillo/AP Nun der einzige Vorsitzende des Parlaments: Luis Redondo während der Vereidigung von Castro am 27. Januar in Tegucigalpa

Der Konflikt um zwei parallele Parlamentspräsidenten in Honduras scheint vorerst beigelegt. Am Montag (Ortszeit) bestätigte der Generalkoordinator der Regierungspartei Libre und Expräsident (2005–2009), Manuel Zelaya, es sei ein Abkommen mit den 18 zuvor abtrünnigen Libre-Abgeordneten unterzeichnet worden. Demnach verzichtet der von den Parlamentariern im Verbund mit Rechten gewählte Jorge Cálix auf seinen Posten und erkennt den von den linken Abgeordneten bestimmten Luis Redondo als einzigen Kongressvorsitzenden an. Der Nachrichtensender Telesur berichtete zudem, dass die 18 Abweichler, gegen die zunächst ein Parteiausschlussverfahren angestrebt worden war, wieder der Libre-Fraktion beitreten.

Am 20. Januar, wenige Tage vor der Amtseinführung von Xiomara ­Castro als Staatspräsidentin, hatten sich 21 Abgeordnete gegen ein zwischen der Partei Libre und ihrem Koalitionspartner Salvador de Honduras (PSH) getroffenes Abkommen gestellt und gemeinsam mit der Rechten Cálix zum provisorischen Parlamentspräsidenten gewählt. Zwei Tage später bestätigten 18 von ihnen die Entscheidung, allerdings nicht im Kongressgebäude, sondern in einem Countryklub außerhalb der Hauptstadt Tegucigalpa. Im Parlamentsgebäude, um das sich Tausende Unterstützer von Castro versammelt hatten, wählten zeitgleich die verbliebenen Libre-Abgeordneten gemeinsam mit denen der PSH sowie einigen wenigen Liberalen den PSH-Politiker Redondo zum Parlamentspräsidenten.

Ohne die 18 abtrünnigen Libre-Abgeordneten hätte die Partei der Präsidentin nur noch über 32 Mandate verfügt, gemeinsam mit der PSH lediglich über 42 im 128köpfigen Parlament. Hatte Castro in jenen Tagen noch von »konterrevolutionärem Verrat« gesprochen, veröffentlichte sie nur einen Tag vor ihrer Amtseinführung am 27. Januar Fotos in sozialen Medien, die sie im persönlichen Gespräch mit Cálix zeigten. Laut Presseberichten soll sie ihm dabei auch einen Posten in ihrer Regierung angeboten haben. Telesur zitierte ihren Ehemann Zelaya am Montag mit den Worten, dass das Abkommen »durch einen friedlichen Dialog zustande gekommen ist, auf der Suche nach Stabilität im Kongress«.

René Hernández, Basisaktivist bei Libre und aktiv in sozialen Bewegungen, sagte am Montag gegenüber junge Welt: »Das Abkommen ist gut unter dem Gesichtspunkt, dass es die Regierungsfähigkeit garantiert.« Als die Abtrünnigen gemerkt hätten, dass sie mit ihrem Plan nicht durchkommen, seien sie nun zurückgerudert. Großen Teilen der Parteibasis gefalle jedoch »die Vorstellung nicht, dass die Dissidenten jetzt als aktive Parteimitglieder zurückkehren werden« – in die »Verräter« bestehe kein Vertrauen mehr. Ähnlich äußerte sich Gilberto Ríos, Mitglied der internationalen Kommission von Libre, gegenüber jW: »Die neue sozialistisch-demokratische Regierung brauchte das Abkommen, um ihre politische Agenda umsetzen zu können. Xiomara Castro wird keines ihrer Versprechen brechen.« In den kommenden Monaten werde sich allerdings erst zeigen müssen, ob einzelne der 18 Abweichler Vertrauen zurückgewinnen könnten.

Für große, auch internationale Aufmerksamkeit sorgte indessen ein bereits Ende der vergangenen Woche in einer Parlamentssitzung unter Leitung von Redondo beschlossenes Amnestiegesetz. Es gewährt eine »allgemeine, umfassende und bedingungslose Amnestie für alle Personen, die wegen Widerstands gegen die Regierung der Nationalen Partei nach dem Putsch vom Juni 2009 angeklagt, verurteilt oder strafrechtlich verfolgt wurden«. Das Gesetz, das auch »Beamte, Angestellte oder gewählte Amtsträger der Regierung von Manuel Zelaya von Januar 2006 bis zum Putsch 2009 einschließt«, wurde am Freitag im offiziellen Amtsblatt der Regierung von Castro veröffentlicht.