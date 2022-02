Präventive Abzocke

Sven Simon/imago images Protest gegen Mietenwahnsinn bei Vonovia vor dem Konzernsitz in Bochum (16.5.2019)

Freiwilliger Mietenstopp? Bekanntlich will Berlins Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) den großen Immobilienkonzernen im Rahmen des »Bündnisses Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen« ein Stückchen Bescheidenheit abtrotzen. Von wegen: Dieser Tage flattern Tausenden Mietern der Vonovia und ihrer Tochter Deutsche Wohnen Briefe mit der Ankündigung drastischer Preiserhöhungen ins Haus. »Unsere Beratungsstelle wird regelrecht überrannt«, schilderte am Dienstag der Vorsitzende des Alternativen Mieter- und Verbraucherschutzbundes (AMV), Marcel Eupen, gegenüber junge Welt. Betroffene klagten über Aufschläge von bis zu zehn Prozent, und das, obwohl ihre Wohnungen zum Teil in schlechtem Zustand seien. Hier werde mit den Menschen ein »mieses Spiel« getrieben – »und die Landesregierung guckt tatenlos zu«.

Die Berliner Zeitung bezifferte am Sonntag online das Ausmaß der Abzocke. Nach Auskunft von Unternehmenssprechern nimmt die Vonovia für »rund ein Achtel« ihrer knapp 40.000 Wohnungen in der Hauptstadt »Mietanpassungen« vor, bei der Deutsche Wohnen trifft es 22.000 der mehr als 100.000 Einheiten. Das Blatt berichtete über den Fall eines Mannes aus Spandau, der für eine Behausung von 66 Quadratmetern ab 1. April nicht mehr 500 Euro, sondern 550 Euro Kaltmiete überweisen soll. Mietervertreter Eupen weiß von einer »Reihe Beispielen, wo es um Steigerungen in derselben Größenordnung geht«.

Tatsächlich beißt sich das Vorgehen nur scheinbar mit der Zusage des Konzernverbunds, die Mieterhöhungen in den kommenden drei Jahren auf jährlich ein Prozent zu begrenzen. Die bei der Fusion im vergangenen Herbst eingegangene Verpflichtung bezieht sich auf den Gesamtbestand und nicht auf jedes einzelne Objekt. »Das war natürlich Augenwischerei«, bemerkte Eupen, »einzelne Mieter schützt das gerade nicht davor, eine kräftige Erhöhung aufgebrummt zu bekommen«. Dass der Senat sich seinerzeit auf diesen Deal eingelassen habe, nannte er »naiv«. Nicht nur müssten jetzt einzelne Mieter als »Melkkuh« herhalten, auch lasse sich »nicht nachprüfen, ob die Vonovia die Ein-Prozent-Zusage wirklich einhält«.

Seitens des Konzerns hieß es derweil, mit einem durchschnittlichen Zuschlag von »acht Cent pro Quadratmeter« liege man »gleichauf mit den jüngst ausgebrachten Erhöhungen bei den landeseigenen, staatlichen Wohnungsunternehmen«, wie die Berliner Zeitung berichtete. Zuletzt hatten im Dezember sechs Wohnungsgesellschaften in öffentlichem Besitz eine Anpassung der Preise beim Senat beantragt, nachdem dieser schon im April 2021 eine Erhöhung auf elf Euro pro Quadratmeter beim nicht geförderten Neubau bewilligt hatte. Gleichwohl dürfen die städtischen Unternehmen laut Berliner Zeitung die Mieten aktuell nur um bis zu 2,5 Prozent anheben, sofern diese während der Geltungsdauer des inzwischen höchstrichterlich gekippten Mietendeckels abgesenkt wurden. Für alle anderen Wohnungen mit laufenden Verträgen könne die Miete um ein Prozent zulegen. Dass die Vonovia ihre Mieter über Gebühr abzockt, wird auch an der relativen Zurückhaltung ihrer Tochter Deutsche Wohnen ersichtlich. Dort habe man sich für eine »freiwillige Kappungsgrenze von 30 Euro entschieden«, womit man deutlich unter dem bleibe, was der Mietspiegel ermögliche, äußerte sich ein Sprecher.

Gleichwohl bauen beide Konzernteile offenbar für den Fall vor, sich im Gegenzug für schnellere Baugenehmigungen auf ein freiwilliges Mietenmoratorium einlassen zu müssen. Senator Geisel hatte jüngst im Vorfeld der ersten Sitzung des »Bündnisses für bezahlbares Wohnen« ein Einfrieren der Preise – die Inflationsrate ausgenommen – für bis zu fünf Jahre als »realistisch« erachtet, »wenn Berlin die Anforderungen, die an uns gestellt werden, auch erfüllt.« Dabei drückte er seine Hoffnung aus, bis Ende Juni eine entsprechende Vereinbarung zu erzielen. Davon hätten die Mieter allerdings wenig bis gar nichts, wenn die Hausbesitzer – wonach es aussieht – schon im Vorfeld schnell und kräftig bei ihnen abkassierten, monierte AMF-Chef Eupen. »Die Politik hofft, und die Wohnungswirtschaft handelt«, befand er. Und bei besagtem Mieter in Spandau tropft es bei Regen durch die Fensterritzen.