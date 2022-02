»Antworten sollten sich an der Praxis orientieren«

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild Bei entsprechender Genauigkeit können häufige Coronatests gezielte Pandemiemaßnahmen ermöglichen

Sie haben zuletzt am Dienstag ihre Ablehnung der jüngst beschlossenen Coronaimpfpflicht für Pflegekräfte erklärt und eine tragfähige bundesweite Regelung angemahnt. Wie ist die Pandemielage aktuell in den Pflegeheimen?

Zwar gibt es in fast drei Viertel aller Alten- und Pflegeheime Coronaausbrüche. Doch ein tagesaktuelles Coronaradar fehlt. Auch fehlt der Überblick, wer geimpft oder genesen ist. Alles geschieht im Blindflug, obwohl die Pflegebedürftigen in der Pandemie die am meisten gefährdete Altersgruppe sind.

Wie wird die Verbreitung des Virus in Pflegeheimen verhindert?

Tägliches Testen vor Betreten der Einrichtung und Masken sind das beste Mittel, das Virus gar nicht erst hineinzulassen. Dabei darf der Impf- und Genesenenstatus bei den Mitarbeitern und Besuchern keine Rolle spielen.

Geht denn von ungeimpften Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen momentan eine Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner aus?

Die Gefahr wird durch das tägliche Testen effizient reduziert. In einer Pandemie kann noch weniger als sonst auf Pflegekräfte verzichtet werden. Weder durch lange Quarantäne- oder Erkrankungsausfälle noch dauerhaft durch Kündigung wegen einer fehlenden Impfung. Fielen auch nur zehn Prozent des Personals weg, wären 200.000 Pflegebedürftige unterversorgt.

Würden Sie die Coronaimpfpflicht für Pflegekräfte befürworten, falls das Personal­problem nicht so akut wäre?

Antworten sollten sich immer an der Praxis und nicht der Theorie orientieren. Impfen schützt mich selbst, testen schützt den anderen. Denn bekanntlich gibt es keine sterile Immunität. Deswegen ist die Gefahr einer Unterversorgung von Pflegebedürftigen bei der jetzt beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht real.

Auch fehlen weiterhin Strategien, Logistik und Kriterien, wie die Behörden und Arbeitgeber vor Ort die Durchsetzung der Impfpflicht handhaben sollen. Dass jetzt der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen die Bundeswehr zur Hilfe rufen will, zeigt die Konfusion. Nur die Bundesregierung beschwichtigt: alles kein Problem.

Der Staat hätte die Möglichkeit, für vernünftige Arbeits- und Lebensbedingungen in Pflegeheimen zu sorgen. Beispielsweise über verbindliche Personalschlüssel, Vorgaben für angemessene Löhne, eine deutliche Verringerung des Eigenanteils der Bewohner an den Heimkosten oder ein Verbot von Private-Equity-Geschäften in der Pflege. Derartige Maßnahmen werden aber nicht ernsthaft umgesetzt. In der Pandemie hingegen dient der Schutz für die Alten und Pflegebedürftigen als Argument für die Pflicht zu einer ­Impfung, die zwar Eigenschutz bietet, aber Transmissionsschutz nicht sicher gewährleistet. Worum geht es der Politik aus Ihrer Sicht am Ende?

Tatsächlich zahlen wir für schlechte Pflege gutes Geld. Bisher fehlt der Politik eine Strategie, aus diesem Dilemma herauszukommen. Konkrete Vorschläge liegen seit langem auf dem Tisch, nur scheint keine der bisherigen Regierungen in der Lage gewesen zu sein, den enormen Reformstau mit dem nötigen Ehrgeiz anzugehen. Das zeigt sich gerade erst bei dem sogenannten Pflegebonus. Als große, wertschätzende Anerkennung verkauft, entpuppt er sich als Lohnsteuerverzicht des Staates. Wenn also die Arbeitgeber aus eigener Tasche nichts zusätzlich zahlen werden, platzen die Boni reihenweise. Für viele der 1,5 Millionen Pflegekräfte wird es also ein böses Erwachen geben. Wer wie die Ampel Boni verspricht, der muss sie auch selbst zahlen.

Wären die Infektionsschutzmaßnahmen nach Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht mehr nötig? Müssten Alte und Pflegebedürftige dann nicht mehr isoliert werden?

Die Impfpflicht löst nicht das Problem, dass Geimpfte das Virus weitergeben können. Das ist kein Plädoyer gegen die Impfung, sondern ein Appell, endlich Testen und Impfen gemeinsam zu tun. Dafür müssen weder Schulen geschlossen, der Einzelhandel ausgedünnt noch Pflegeheime dichtgemacht werden.