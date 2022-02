Morden mit Moral

Marijan Murat/dpa Grüne Tarnung: Die Waffenindustrie will in die EU-Taxonomie aufgenommen werden

Wo der Klimawandel mit Atomkraft bekämpft wird, geht offenbar alles. Das werden sich die deutschen Rüstungsbosse gedacht haben, als sie Anfang der Woche die Aufnahme des Sektors in die EU-Taxonomie forderten. Laut dem Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) erhofft man sich von dem Vorstoß bessere Finanzierungsbedingungen. Allzuhäufig würden die Waffenschmieden »schnell in schlechtes Licht gerückt« und von Banken bei der Kreditvergabe benachteiligt.

Den Beitrag der Rüstungsindustrie zum Klimaschutz dürfe man nicht verkennen, argumentiert der Branchenverband. Nicht nur hielten sich die »Mitgliedsunternehmen vollumfassend an geltendes Recht« – ein beeindruckendes Argument – nein, sie unternähmen auch »enorme Anstrengungen zur Reduzierung ihres CO2-Ausstoßes«. Einige Waffenkonzerne entwickelten gar »innovative Systeme und Verwendungsmethoden, um die Bundeswehr bei der angepeilten Erreichung der Klimaneutralität zu unterstützen«.

Schätzungen zufolge werden bei der Fabrikation von Kriegsgerät in der BRD jährlich 32.000 Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen, wobei das die Realität nur teilweise abbildet, da vieles in der Energierechnung anderen Bereichen zugerechnet wird – etwa die Produktion von Kampfflugzeugen dem Luft- und Raumfahrzeugbau. Dann geht es in den Einsatz oder aufs Übungsgelände. Bei dezentem Fahrstil schluckt ein »Leopard 2«-Panzer keine 500 Liter Sprit auf 100 Kilometer. Und der Eurofighter verbrennt laut Schätzungen gerade einmal 160 Liter Kerosin pro Minute. Einen »grünen Anstrich« hat das Militär seinen Verkehrsmitteln ja zwecks Tarnung ohnehin schon gegeben.

Wer noch nicht von der Aufnahme der Rüstungsindustrie in die EU-Taxonomie überzeugt ist, bedenke, dass es neben der Klimataxonomie bald auch eine Sozialtaxonomie geben soll. Auch für diese sieht der BDSV seine Mitgliedsunternehmen prädestiniert. Denn »Sicherheit ist die Mutter aller Nachhaltigkeit«, wie es auf der Internetseite des Verbandes heißt. Die Waffenproduzenten trügen durch die Ausrüstung von Militär und Sicherheitskräften »fundamental zur äußeren wie inneren Sicherheit der Bundesrepublik bei«. Und überhaupt seien Waffenlieferungen die Voraussetzung für Frieden. Will heißen: Sozialer und nachhaltiger geht es kaum.

Verständnis für die Sorgen der Branche mir ihrem Jahresumsatz von rund acht Milliarden Euro hat der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Reinhard Houben: »Rüstungsfirmen, die ganz legal ihre Güter verkaufen und der deutschen Exportkontrolle unterliegen, sollten von Banken ganz normal behandelt werden wie Firmen anderer Branchen auch«, sagte er. Die EU-Taxonomie sei allerdings nicht der richtige Weg, um mehr Geld in den Bau von Maschinengewehren und Raketen zu lenken. Statt dessen müsse die Politik »ein klares Signal an die Banken senden, dass Rüstungsgeschäfte angemessen und nötig sind«.

Die im BDSV organisierten Konzerne hatten gehofft, dass die Bundesregierung sich in Brüssel entschieden für die Aufnahme des Sektors in die Taxonomie einsetzen wird. Doch daraus wird eher nichts, aus den Regierungsfraktionen kommen bislang eher verhaltene Reaktionen. Der Rüstungsindustrie den EU-Nachhaltigkeitsstempel zu verpassen, wäre sogar für Houben »Etikettenschwindel«.