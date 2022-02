Kein Krümel Sand im Haar

imago images/Prod.DB Ewiges Leben wie im Hotel – die Hauptdarsteller stets im Zentrum

Eigentlich sollte es schon im November 2019 soweit sein: Mit »Tod auf dem Nil« sollte Kenneth Branagh ein zweites Mal als arroganter Meisterdetektiv Hercule Poirot ermitteln und die Kassen von 20th Century Fox füllen. Doch dann kam so einiges dazwischen. Zunächst kaufte Disney die Studios auf (und machte den Laden in seiner alten Form dicht). Dann kam einer der Hauptdarsteller, Armie Hammer, dank geleakter Chatprotokolle, in denen recht bizarre Sexphantasien über das Abtrennen von Zehen nicht ausgespart werden, ins Gerede, und, ach ja, dann war da noch die Pandemie.

Es scheint fast so, als läge ein Fluch auf dem Projekt. Womit wir denn auch wieder beim Thema wären. Denn Pharaonen bemühen ja durchaus gerne Flüche, um die Ungestörtheit ihrer Totenruhe zu gewährleisten. Und natürlich geht es in der Agatha-Christie-Adaption »Tod auf dem Nil« um einen Mord während einer betulichen Nilkreuzfahrt. Zumindest die Filmcrew störte gewiss keinen toten Pharao und auch sonst keinen Ägypter. Der Dreh fand nämlich – ganz im Gegensatz zum Klassiker mit Peter Ustinov aus dem Jahr 1978 – größtenteils nicht an Originalschauplätzen statt, sondern im Londoner Studio.

Das merkt man der Hochglanzproduktion leider auch an. Denn Branagh hat den ohnehin anachronistischen Rätselkrimi vollends verkitscht. Da läuft keiner durchs Bild, bei dem die Farbe der Söckchen nicht zum Schal, der Lippenstift nicht zur Brosche passt. In knitterfreien Gewändern gehen alle ihre einstudierten Wege ab, die Hauptdarsteller immer im Zentrum, immer mit einem Extraspot auf dem Scheitel, damit das Haupthaar auch recht anmutig glänzt. Hier noch ein Blumenbouquet und da noch ein Page in strahlend weißer Uniform von links nach rechts. Allen ist dieses heitere Musicallächeln ins Gesicht geschnitzt, hier und da regnet es Rosenblätter.

Wäre das bühnenartige Spektakel in Styropor und Gips mit einer Spur von Ironie unterlegt, wäre es vielleicht nicht so verstörend. So aber bestaunt der Zuschauer einen Sandsturm, der Monsieur Poirot zur hastigen Flucht in die Tempelanlage von Abu Simbel zwingt – ohne dass ein einziger Krümel Sand im Haar des Detektivs kleben bliebe. Die aufdringliche Perfektion stört nicht einmal, weil sie unplausibel ist, sondern weil sie den Krimi jeglicher Atmosphäre beraubt. Wenn man jedes Stäubchen von der Schallplatte putzt, ist da eben kein Knistern mehr.

Nachdem »Tod auf dem Nil« sich gut die Hälfte der Spielzeit im Dekorativen gesuhlt und sein Publikum vor der Kulisse von Pyramide und Grand Hotel wenn nicht verärgert, so doch wenigstens gelangweilt hat, kommt der Kahn dann doch noch in Fahrt. Der erste Mord geschieht. Die grauen Zellen fangen an zu arbeiten. Poirot darf seine spitzfindigen Verhöre machen, in denen es um ein Testament geht, um gestohlenen Schmuck, eine Mordwaffe, Liebesbeziehungen, finanzielle Abhängigkeiten und was sonst noch so alles als Mordmotiv herhalten kann. Endlich erfährt der Zuschauer nun etwas über die Mitreisenden auf dem Nildampfer. Zum melodramatischen Finale hin wird es geradezu spannend, sofern man sich an die Auflösung nicht ohnehin schon aus dem Buch oder einer der zahlreichen bisherigen Theater- und Filmadaptionen erinnert.

Branagh, der in den 1990ern mit zahlreichen Shakespeare-Verfilmungen reüssierte, bekommt hier fast die Kurve und macht aus dem Musical ohne Gesang ein richtiges Drama – nur um dann mit einer plakativen Schlussszene alles wieder zu verderben. Hercule Poirot, von David Suchet in der TV-Adaption mit bartzwirbelnder Verschrobenheit dargestellt und von Peter Ustinov als schlitzohriger Snob, bleibt bei Branagh blass. Da, wo ihm etwas Menschelndes zugedacht ist, wirkt er gar wehleidig. Dagegen sind die Frauen­figuren im 2022er »Tod auf dem Nil« durchgängig stark, unberechenbar, zuweilen gar zeitgemäß und allesamt großartig besetzt. Ob das als Argument ausreicht, sich ein Kinoticket zu kaufen, sei jedem selbst überlassen.