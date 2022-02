Auf schwachen Beinen

Xinhua/imago images Hier soll schon bald mehr russisches Gas durchfließen: Pipeline nahe der Provinz Jilin im Nordosten der Volksrepublik

Russland will seinen Erdgasexport in die benachbarte Volksrepublik China verstärken. Am Rande eines Treffens zwischen den Präsidenten Xi Jinping und Wladimir Putin in Beijing unterzeichneten Vertreter des russischen Konzerns Gasprom und der China National Petroleum Corporation (CNPC) am Freitag ein entsprechendes Abkommen. Es ist das zweite seiner Art. Den ersten Liefervertrag hatten Gasprom-Generaldirektor Alexej Miller und CNPC-Präsident Zhou Jiping am 21. Mai 2014 im Beisein von Putin und Xi in Shanghai unterschrieben.

Kurz zuvor war die Krim am 18. März 2014 nach einer Volksabstimmung der Russischen Föderation beigetreten. Die USA und ihre Verbündeten hatten mit der Verhängung von Sanktionen gegen Russland, Kalter-Kriegs-Propaganda und einer drastischen Verschlechterung der zwischenstaatlichen Beziehungen reagiert. Vor diesem Hintergrund erschien das auf 30 Jahre Laufzeit angelegte Abkommen als beabsichtigter Ausdruck der strategischen Zusammenarbeit zwischen Russland und China in einem Moment hochgradiger internationaler Spannungen.

Sicher ist aber, dass eine Vereinbarung dieser Größenordnung und langfristigen Bedeutung ohne umfassende solide Vorarbeiten nicht möglich gewesen wäre. Die Vorgeschichte reicht mindestens zurück bis 2009, als Gasprom und CNPC »ein Rahmenabkommen über die Grundkonditionen der Lieferung von Erdgas« vereinbarten, »das die jährliche Lieferung von bis zu 68 Milliarden Kubikmetern Gas auf den chinesischen Markt vorsieht«, wie es im Mai 2014 in einer Verlautbarung von Gasprom hieß.

Von diesem angestrebten Maximum sind die russischen Erdgaslieferungen in die Volksrepublik immer noch weit entfernt. Der Vertrag vom 21. Mai 2014 sieht ein Volumen von 38 Milliarden Kubikmetern jährlich vor. Dieses soll, wie es inzwischen heißt, 2025 erreicht werden. Im vergangenen Jahr lag die Liefermenge bei zehn Milliarden Kubikmetern oder geringfügig darüber. Aufgrund des am Freitag voriger Woche unterschriebenen Abkommens sollen künftig zehn Milliarden Kubikmeter hinzukommen, so dass sich eine jährliche Liefermenge von insgesamt 48 Milliarden Kubikmeter ergeben könnte. Zu welchem Zeitpunkt das geplant ist, steht allerdings nicht in der Presseerklärung, die Gasprom am 4. Februar verbreitete.

Gaslieferungen aus dem russischen Sibirien nach Nordchina setzen nicht nur den Bau von Transportleitungen, sondern auch von Straßen und anderer Infrastruktur voraus. Das ist nicht nur teuer, sondern auch langwierig und mühsam. »Allein auf russischem Territorium werden die Investitionen in den Aufbau von Gasförderungs- und Gastransportobjekten 55 Milliarden US-Dollar betragen«, hieß es am 21. Mai 2014 in einer Presseerklärung von Gasprom. Eine Veröffentlichung des Konzerns vom 2. Dezember 2019 verweist auf die »extremen Natur- und Klimaverhältnisse«, unter denen der Bau der Transportleitungen und die Gasförderung stattfinden. In Jakutien, wo sich die für den Gasexport nach China relevanten Vorkommen befinden, sinken die Temperaturen auf bis zu 62 Grad unter Null. »Die Trasse verläuft durch Sumpf-, Berggelände und seismisch aktive Zonen sowie durch Permafrost- und Felsboden«.

Die 2014 vereinbarte Pipeline wurde im Dezember 2019 in Betrieb genommen. Der Bau der zusätzlichen Gasleitung, die in dem am Freitag unterzeichneten Abkommen vorgesehen ist, soll voraussichtlich 2024 beginnen.

Etwa acht Prozent des chinesischen Energieverbrauchs werden gegenwärtig durch Erdgas gedeckt. Daran hat Russland nur einen kleinen Anteil. Die Volksrepublik importiert in der Hauptsache Flüssiggas aus Australien und Katar sowie Pipelinegas aus den ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens. Am gesamten chinesischen Außenhandel ist Russland gerade mal mit zwei Prozent beteiligt. Wirtschaftlich gesehen steht die strategische Zusammenarbeit bisher auf schwachen Beinen.