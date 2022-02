Scheitern auf ganzer Linie

Jerry Lampan/REUTERS Prosit: Außenminister Hans-Dietrich Genscher (2. v. r.) stößt mit EU-Kommissionschef Jacques Delors (r.) und EU-Parlamentspräsident Ruud Lubbers (M.) auf das neoliberale Vertragswerk an (Maastricht, 7.2.1992)

In der Geschichte der sogenannten europäischen Integration gab es Momente, in denen das Projekt eine eher sozialdemokratische Ausrichtung hätte bekommen können – die Römischen Verträge von 1957 etwa wären als Basis dafür denkbar gewesen. Als es dann in den späten 1990er Jahren nach den Beitritten der skandinavischen Länder und Österreichs wieder um eine beschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik ging, war es jedoch schon zu spät. Solche Konzessionen waren mit dem Wegfall der Systemkonkurrenz um 1990 obsolet geworden. Die Radikalisierung des Kapitalismus hatte längst Einzug in die »Europäischen Verträge« gehalten.

Ein zentrales Element dieses »neoliberalen Konstitutionalismus« ist der Vertrag von Maastricht, dessen Inkrafttreten sich am Montag zum 30. Mal jährte. In Anbahnung der Währungsunion wurden Deregulierung und Privatisierung dauerhaft als Schlüsselelemente der Wirtschaftszone verankert. Gerade für die binnenmarktorientierten Volkswirtschaften im Süden bedeuteten die sogenannten Stabilitätskriterien, nach denen die Gesamtverschuldung maximal 60 Prozent und die Neuverschuldung maximal drei Prozent der Wirtschaftsleistung betragen darf, permanenten Anpassungsdruck.

Zumindest zeitweise blieb ihnen das Mittel der Währungsabwertung, um der Konkurrenz aus dem Zentrum der EU etwas entgegenzusetzen. Doch mit der finalen Einführung des Euro war auch das nicht mehr möglich. Der ungleiche Wettbewerb schlug voll durch, die BRD gab mit ihrer niedriglohnbasierten Exportpolitik den Ton an. Der südlichen Peripherie blieb nichts als permanente Anpassung zum Preis fortschreitender Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit. Die östliche Peripherie wurde nach den Erweiterungswellen in den Nullerjahren in die Rolle der verlängerten Werkbank westdeutschen Kapitals gedrängt

Stabil war das Modell nie, der Euro wurde von Anfang an zur Krisenwährung par excellence. Seit der globalen Finanzkrise 2007 folgte im Euro-Raum Schock auf Schock. Die Volkswirtschaften drifteten weiter auseinander, die Handels- und Finanzdefizite der wirtschaftlich schwächeren Länder stiegen an. Mit drastischen Kahlschlagprogrammen hat die Gläubiger-Troika die Interessen des Kapitals gegen jene der Bevölkerung in den Krisenstaaten durchgesetzt. Doch Stabilität haben die Maßnahmen nicht gebracht.

Denn kaum war in der Euro-Krise das gröbste überstanden, kam die Coronapandemie und hat einmal mehr deutlich gemacht, dass die Währungsunion auf Maastricht-Basis zusammenbindet, was nicht zusammenpasst. Die Schuldenstände haben neue Rekorddimensionen erreicht, tragfähige Vorschläge zur wirtschaftlichen Wiederbelebung gibt es nicht. Wenn ESM-Chef Klaus Regling nun fordert, die Verschuldungsgrenze von 60 Prozent auf 100 Prozent zu erhöhen, erkennt er ein Stück weit das Scheitern des Modells an. Doch dieses ändert sich nicht durch einen höheren Schwellenwert. Die nächste Krise kommt bestimmt. Spätestens dann ist auch die 100-Prozent-Marke Makulatur.