Warten auf die Kavallerie

Andreea Alexandru/AP/dpa Rumänische Soldaten bei dem US-geführten Manöver »Saber Guardian« in Rumänien im Juli 2017

In Rumänien wartet man auf 1.000 US-Soldaten zur »Verstärkung der NATO-Ostflanke«: Außenminister Bogdan Aurescu beruhigte die Bevölkerung am Sonntag, es bestehe keine Gefahr, dass »wir in einen Krieg hineingezogen werden«. Wie die rumänische Nachrichtenagentur Agerpres berichtete, erinnerte er daran, dass die NATO-Mitgliedschaft Rumäniens und die »außergewöhnlich enge« strategische Partnerschaft mit den USA Garantie für die Sicherheit des Landes seien.

Das Pentagon hatte am vergangenen Mittwoch angekündigt, 3.000 Soldaten nach Osteuropa verlegen zu wollen, davon 1.000 nach Rumänien. Entsprechende Pläne waren schon zuvor von US-Präsident Joseph Biden öffentlichgemacht worden. Rumäniens Premierminister Nicolae Ciuca begrüßte die Entscheidung noch am selben Tag überschwänglich: »Die strategische Partnerschaft hat sich erneut dafür entschieden, uns bei der Verstärkung und Abschreckung jeglicher Bedrohungen in einer konsolidierten Verteidigungsposition an der Ostflanke der NATO in unserem Land zu unterstützen.«

Moskau kritisierte die Truppenverlegung. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte am Donnerstag, Washington würde die »Spannungen in Europa verstärken«. Die neuen Soldaten seien »der beste Beweis, dass wir als Russland einen offensichtlichen Grund zur Sorge haben«.

Die NATO hat derzeit bereits 900 Soldaten in Rumänien stationiert. Die neuen Truppen werden aus der BRD verlegt. Es handelt sich dabei um Soldaten des »2. US-Kavallerieregiments«, das in Vilseck in der Oberpfalz sein Hauptquartier hat. Mitnehmen werden sie auch ihre Radschützenpanzer des Typ »Stryker«. Bereits 2017 waren diese Truppen anlässlich des Manövers »Saber Guardian« mit 820 Soldaten und 222 gepanzerten Fahrzeugen in Rumänien unterwegs.

Zu den von Moskau geforderten Sicherheitsgarantien gehört auch, dass die NATO-Truppen aus Bulgarien und Rumänien abgezogen werden. Das machte Außenminister Sergej Lawrow am 21. Januar noch einmal auf einer Pressekonferenz in Moskau deutlich. Aber beunruhigt ist Russland vor allem wegen des Militärstützpunkts Deveselu im Süden Rumäniens, der von Washington für 800 Millionen US-Dollar (etwa 700 Millionen Euro) aufgebaut wurde und Teil des »NATO-Raketenabwehrprogramms« ist. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte 2016 bei der Einweihung des »Aegis Ballistic Missile Defense System« noch erklärt, dieses »untergräbt oder schwächt in keiner Weise Russlands nukleare Abschreckung« – laut offiziellen Angaben ist es ein »Schutzschild« gegen Angriffe aus dem Iran.

Moskau ließ sich davon nicht überzeugen. Präsident Wladimir Putin betonte am 1. Februar nach seinem Gespräch mit Ungarns Premier Viktor Orban noch einmal die Bedrohung, die insbesondere von diesem rumänischen Stützpunkt ausgehe: Die in Deveselu befindlichen »MK 41«-Abschussrampen könnten mit Tomahawk-Marschflugkörpern bestückt werden, die mehrere tausend Kilometer in russisches Gebiet eindringen können. »Ist das keine Gefahr für uns?« fragte Putin.

Das Kriegsbündnis NATO genießt in Rumänien laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Inscop Research großes Ansehen. 76 Prozent der Befragten waren gegen einen NATO-Austritt. Von allen abgefragten Ländern und Organisationen – unter anderem EU, BRD, USA, China und Russland – vertrauen die Rumänen demnach mit 60 Prozent am meisten der Militärallianz. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Staatspräsident Klaus Johannis als Nachfolger für den im September scheidenden NATO-Generalsekretär Stoltenberg gehandelt wird.

Unterdessen sorgte das rumänische Verteidigungsministerium am Wochenende für etwas Aufregung im Land: Zu einem Text, der auf der eigenen Webseite und in den sozialen Medien »russische Anti-NATO-Propaganda« entkräften sollte, wurde zur Illustration eine Landkarte verbreitet, die die Krim als russisches Staatsgebiet markiert – offiziell gilt die Halbinsel in Bukarest allerdings als ukrainisch, die »Annexion« als »illegal«. Das Bild wurde inzwischen ausgetauscht.