Macht ohne Grenzen

Michael Kappeler/dpa Abschiebung von Geflüchteten in »sichere Herkunftsstaaten« (Flughafen Leipzig-Halle, 30.7.2019)

Die EU-Abschottungsbehörde Frontex hat am 25. Januar 40 albanische Staatsangehörige nach Tirana abgeschoben. Ein von der Agentur gechartertes Flugzeug startete in Madrid, während des Zwischenstopps in Rom wurden weitere Personen an Bord genommen. Die erforderlichen Dokumente und Genehmigungen für die Massenabschiebung hat sich Frontex über die EU-Delegation in Albanien und den dort stationierten Verbindungsbeamten beschafft.

Seit Oktober hat die Behörde eine neue Kommandostruktur. Erstmals stehen Exekutivdirektor Fabrice Leggeri drei Vizedirektorinnen und -­direktoren zur Seite, die mit ihm die alleinige Gestaltungsmacht über alle Einsätze haben. Für die »Ständige Reserve« ist die Lettin Aija Kalnaja zuständig. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen hatte sie im vergangenen Dezember auf der »Ministerkonferenz EU-Westbalkan« die Frontex-Einsätze in den westlichen Balkanstaaten vorgestellt. Vergangene Woche besuchte sie ihre Grenztruppe in Litauen. Seit 2019 operiert die Agentur mit uniformiertem und bewaffnetem Personal auch in Drittstaaten – zuerst in Albanien, mittlerweile auch in Montenegro und Serbien. Demnächst könnten ähnliche Einsätze in Senegal und Mauretanien folgen.

Die Leitung des »Europäischen Rückkehrzentrums« erhielt der deutsche Bundespolizist Lars Gerdes. Es bietet den Mitgliedstaaten ein »komplettes Dienstleistungsangebot« für Abschiebungen an. Die hierfür aufgestellten »Begleit- und Unterstützungsbeamten für Abschiebungen« gehören zur »Ständigen Reserve«. Gerdes leitete zuvor für mehrere Jahre die Ausbildungsmission der Bundespolizei in Afghanistan. Bei Frontex war der Polizeidirektor zudem stellvertretendes deutsches Mitglied im Verwaltungsrat. Das Gremium trifft Entscheidungen für die strategische Entwicklung von Frontex, jeder EU-Mitgliedstaat entsendet dafür zwei stimmberechtigte Mitglieder nach Warschau.

Uku Särekanno aus Estland wurde zum dritten stellvertretenden Direktor für »Informationsmanagement und -verfahren« ernannt. Zuletzt war er bei der Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen (EU-LISA) für die Einführung neuer Datenbanken zuständig. EU-LISA betreibt unter anderem das neue »Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem« (ETIAS). Alle visumsfrei in die EU Reisenden müssen darin vor ihrem Grenzübertritt persönliche Daten über ein Formular hinterlegen. Anschließend werden die Angaben mit anderen europäischen Polizeidatenbanken abgeglichen. Das ETIAS erteilt dann entweder die Freigabe oder eine anfechtbare Einreiseverweigerung.

Frontex verwaltet mit rund 250 Beamten die Zentralstelle des ETIAS. Sie sind für die Verarbeitung der Personendaten zuständig. Ergibt sich dabei ein »Treffer«, wird der Vorfall manuell bearbeitet und zur Prüfung an die nationalen ETIAS-Stellen in den Mitgliedstaaten weitergeleitet. Die Grenzagentur entwickelt außerdem »Risikoindikatoren«, um auffällige Personen oder Reisen in den Datensätzen leichter entdecken zu können.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Abschottungsbehörde mit zwei Verordnungen ihre Kompetenzen ausgebaut. Seit 2016 darf Frontex Fahrzeuge, Flugzeuge und Drohnen anschaffen. Die Verordnung von 2019 führte erst zum Aufbau der »Ständigen Reserve« mit 10.000 Beamten. Sie übernahm die Einrichtung und den Betrieb der Datenbank für persönliche Reiseinformationen. Außerdem erlaubt die Verordnung Frontex die alleinige Vorbereitung und Durchführung von Abschiebeflügen.