Weiterhin prekär

Rolf Poss/imago images/Rolf Poss Die Verdienstgrenze bei Minijobs soll von 450 auf 520 Euro im Monat angehoben werden

Laut Referentenentwurf zur »Reform« von Mini- und Midijobs aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales sollen geringfügig Beschäftigte jährlich um rund 1,6 Milliarden Euro entlastet werden. Den Sozialversicherungskassen entstehen Mindereinnahmen von rund 800 Millionen Euro. Etwa die gleiche Summe haben die Unternehmen an »Mehrkosten«. Vorgesehen ist, so berichtete am Montag das Handelsblatt, die Verdienstgrenze bei Minijobs von 450 auf 520 Euro im Monat anzuheben. Bei den Midijobs sollen 1.600 statt bisher 1.300 Euro monatlicher Höchstverdienst möglich sein, bis zu dem die Beschäftigten reduzierte Sozialabgaben zahlen.

In den Koalitionsverhandlungen konnte sich die FDP in dieser Frage durchsetzen. Während SPD und Bündnis 90/Die Grünen die Minijobs abschaffen wollten und sich dabei in Übereinstimmung mit den Gewerkschaften wussten, warb die FDP im Wahlkampf mit der Ankündigung von Entgelterhöhungen für Minijobber, um »für mehr Leistungsgerechtigkeit« zu sorgen, so das Handelsblatt. Nun sollen mit der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde die Verdienstgrenzen angepasst werden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisiert die Pläne der Regierungskoalition. Die Anhebung und Dynamisierung der Minijobgrenze bedeute »noch mehr Minijobs, die den Beschäftigten null soziale Sicherheit bieten«, erklärte Vorstandsmitglied Anja Piel bereits Ende Dezember. Dabei werde im Koalitionsvertrag betont, dass Minijobs nicht als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle für Frauen werden dürften. Mit der Anhebung der Verdienstgrenze passiere jedoch das Gegenteil. Geringfügig Beschäftigte seien schlecht abgesichert, bekämen bei Verlust des Jobs kein Kurzarbeitergeld, kein Arbeitslosengeld und kaum Rente. Außerdem bleibe es bei der Regelung, dass vom ersten Cent über der Verdienstgrenze die vollen Steuern und Sozialabgaben gezahlt werden müssten.

Einen gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro zugrunde gelegt, darf ein Minijobber mit einem Monatseinkommen von 520 Euro nicht mehr als zehn Stunden wöchentlich arbeiten. Dass sich auf diese Weise keine Existenz sichern lässt, liegt auf der Hand. Darauf verwies die Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl von der Fraktion Die Linke. Für ein existenzsicherndes Einkommen sei nicht allein der Stundenlohn, sondern das Arbeitsvolumen entscheidend, betonte sie in einer Erklärung vom 20. Dezember. »Die von der Ampel geplante gleichzeitige Dynamisierung und damit Ausweitung der Minijobs ist vor diesem Hintergrund ein großer Fehler. Ein mitwachsender Minijob ist nur für die Unternehmen gut, denen flexibel einsetzbare und meist billigere Arbeitskräfte erhalten bleiben.« Demgegenüber wäre es nötig, »mehr Menschen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bringen«. Auf diese Weise würden die Sozialversicherungen und die Kaufkraft gestärkt, die Beschäftigten seien bei einer Krise besser abgesichert. »Das ist die Bundesregierung diesen Beschäftigten schuldig.«

Der DGB macht sich für eine »Reform« der Minijobs stark, die »den echten Willen zu Veränderung und Verbesserungen« beinhalte, so Vorstandsmitglied Piel. Der Gewerkschaftsbund fordert die volle Übernahme des Sozialversicherungsbeitrags durch die Unternehmen vom ersten verdienten Euro an. Bei steigendem Bruttolohn könnten die Beschäftigten »schrittweise bis zur Parität an der Finanzierung beteiligt werden«, so dass das Brutto-gleich-netto-Prinzip der Minijobs beendet würde. Haushalte mit geringen Einkommen sollten steuerlich entlastet werden. »Ziel muss sein, Geringverdiener insgesamt besser sozial abzusichern, besonders für Frauen Anreize für eine eigenständige Existenzsicherung zu setzen und aus unfreiwilliger Teilzeit gute Arbeit zu entwickeln.« Eine solche Minijobreform werde nicht »alle arbeitsmarkt-, verteilungs-, steuer- und sozialpolitischen Ungleichgewichte« beseitigen, so Piel. Sie sei aber ein wichtiger Baustein im Kampf für gute Arbeit und gegen Altersarmut.