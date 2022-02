»Dieser Prozess beschleunigt sich selbst«

Felipe Dana/AP/dpa Eisbergfeld vor Grönlands Küste (Kulusuk, 15.8.2019)

Ihr Projekt teilte am 31. Januar per Twitter mit, dass die Schmelze des grönländischen Eisschilds innerhalb von 20 Jahren zu 1,2 Zentimetern des weltweiten Meeresspiegelanstiegs beigetragen hat. Worum handelt es sich bei »Polar Portal«?

Damit informieren dänische Forschungsinstitutionen die Öffentlichkeit über das Eis in der Arktis und seine Veränderung. Schwerpunkte sind das Meereis im arktischen Ozean und der grönländische Eisschild. Das Portal gibt es in einer dänischen und einer englischen Version, der Jahresrückblick wird darüber hinaus auch auf grönländisch veröffentlicht.

Der Tweet erregte einiges Aufsehen. Wie berechnen Sie diese Zahlen?

Es ist schwierig, die sogenannte totale Massenbilanz des Eisschilds zu messen. Das ist die Summe aus Vorgängen an der Oberfläche – das heißt Schneefall minus »Run-off« –, am Rand des Schilds – dem Kalben von Eisbergen und dem Abschmelzen von Gletscherzungen im Kontakt mit dem Meer – sowie unter dem Eis – Reibung, Bodenwärmestrom. Ist die totale Massenbilanz negativ, verliert der Eisschild also Eis. Mit Hilfe der GRACE-Satelliten können wir diese Bilanz bestimmen. GRACE und sein Nachfolger GRACE-FO bestehen aus einem Paar Satelliten im selben Orbit, die die Schwerkraft messen. Kommt der erste Satellit in ein Gebiet mit erhöhter Schwerkraft, wird er ein wenig beschleunigt, und der Abstand zwischen beiden Satelliten vergrößert sich minimal. Wenn der zweite Satellit folgt, hat das den umgekehrten Effekt. Auf diese Weise kann man die Massenänderungen des Eisschilds mittels winziger Entfernungsänderungen messen. Das ist in der Abbildung erkennbar, die wir auf Twitter geteilt haben. Wir kennen die Größe der Weltmeere, somit kann man den Massenverlust in Zentimeter des Meeresspiegelanstiegs umrechnen.

GRACE kann uns zwar nur die totale Massenbilanz liefern. Aber mit Hilfe von Eiskappenmodellen können wir auch die einzelnen Komponenten abschätzen. Und wir haben die Möglichkeit, die von diesen Modellen berechnete totale Massenbilanz mit der von GRACE gemessenen zu vergleichen. Beide stimmen ziemlich gut überein. Zur Sicherheit sei noch mal gesagt, dass nur das Abschmelzen von Landeis zum Anstieg des Meeresspiegels führt. Abschmelzendes Meereis hat keinen Effekt auf den Wasserstand.

Der Laie könnte sagen: »Nun ja, 1,2 Zentimeter klingt erstmal nach nicht soviel.« Was sagt der Wissenschaftler?

Der Eisschild ist riesig, und sollte alles Eis abschmelzen, würde der Meeresspiegel um sechs bis sieben Meter ansteigen. Das wird jedoch mit Sicherheit nicht in den nächsten paar tausend Jahren passieren. Der Meeresspiegelanstieg, den wir momentan beobachten, setzt sich nur zu einem geringen Teil aus geschmolzenem Landeis zusammen. Der größte Teil ist durch die Ausdehnung des Meerwassers aufgrund der Erwärmung verursacht. Das wird aber nicht so bleiben, und mit fortschreitender Erwärmung wird der Anteil von geschmolzenem Landeis zunehmen. Das Problem ist, dass dies ein selbstbeschleunigender Prozess ist. Taut Eis ab, verringert sich die Höhe des noch vorhandenen Eises. Mit abnehmender Höhe nimmt aber die Temperatur zu, wodurch noch mehr Eis abschmilzt und so weiter.

Die Schmelze des grönländischen Eisschilds eröffnet auch neue Schiffahrtswege und Zugang zu Bodenschätzen sowie Öl- und Gasreserven. Wie wird sich das auf die Region auswirken?

Es ist klar, dass es ein großes wirtschaftliches Interesse an Bodenschätzen und Schiffahrtswegen gibt. Über die Auswirkungen im einzelnen kann man nur spekulieren, aber es gibt große Mengen an fossilen Brennstoffen in Kanada und Russland. Werden diese Lager ausgebeutet und Öl sowie Gas verfeuert, wird das zusätzlich zur Erwärmung beitragen. Es ist auch klar, dass große Lagerstätten unter dem Meer Begehrlichkeiten wecken und möglicherweise Konflikte zur Folge haben. Schließlich besteht die Gefahr von Havarien auf den neuen Schiffahrtsrouten. Dies ist besorgniserregend, denn die arktischen Ökosysteme sind sehr empfindlich.