Westen wütet weiter

Kay Nietfeld/dpa Auf Linie halten: Kanzler Olaf Scholz und Medienvertreter im Regierungsflugzeug nach Washington (6. Februar)

Der Beginn der neuen Woche stand im Zeichen hektischer Besuchsdiplomatie rund um die Ukraine-Krise. In Moskau trafen am Montag nachmittag Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein russischer Gastgeber Wladimir Putin zusammen. Von russischer Seite hieß es, ein praktischer Durchbruch sei nicht zu erwarten, dazu seien die anstehenden Fragen zu kompliziert. Aus Kommentaren russischer Medien schält sich heraus, dass Putin und Macron auch die Lage in Zentralafrika und Syrien besprechen. In beiden Regionen hat Frankreichs nachkoloniale Vormachtposition in letzter Zeit Einbußen erlitten, während Russland – teilweise über Söldner – an sicherheitspolitischem Einfluss gewonnen hat. Von französischer Seite wurde die Ukraine-Krise in den Mittelpunkt der Vorberichte zu dem Treffen der beiden Präsidenten gestellt. Nach seinem Besuch in Moskau wird Macron am Dienstag in Kiew erwartet.

Ebenfalls am Montag reiste Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen nach Kiew. Vor ihrem Abflug betonte sie, im Falle »weiterer russischer Aggressionen« werde die Bundesrepublik mit »harten und sehr konkreten Maßnahmen« reagieren. Die Ostseepipeline Nord Stream 2 erwähnte sie nicht. Auffällig war in diesem Zusammenhang eine Äußerung des CDU-Außenpolitikers Norbert Röttgen vom Wochenende. Er hatte für den Fall einer »russischen Aggression« das »vorläufige Aus« für die Pipeline verlangt – also eine spätere Öffnung nicht mehr ausgeschlossen.

Hauptziel des Besuchs von Baerbock ist offenbar, in Kiew eingetretene Zweifel an der »Verlässlichkeit« der Bundesregierung in ihrer Unterstützung für die Ukraine auszuräumen. Zu diesem Zweck will Baerbock in Kiew eine Gedenkstätte besuchen, die die ukrainisch-nationalistische Lesart der Hungersnot Anfang der 1930er Jahre als eines angeblichen »russischen Völkermordes« zelebriert. Anschließend wollte sie sich an die Frontlinie im Donbass-Konflikt begeben.

Letzte Woche hatte die Ukraine in Berlin und anderen europäischen Hauptstädten weitere Waffenwünsche abgegeben. Dazu zählen Flugabwehrraketensysteme mittlerer Reichweite, tragbare Flugabwehrraketensysteme, Antidrohnengewehre, Mikrowellenzerstörungssysteme, elektronische Ortungssysteme, Nachtsichtgeräte, Überwachungskameras und Munition. Es handele sich dabei um »Waffensysteme defensiver Natur«, so die ukrainische Botschaft in Berlin. Die Bundesregierung steht nach außen weiter auf dem Standpunkt, solche Systeme »nicht in Krisenregionen« zu exportieren. Sie bot statt dessen an, die Präsenz der Bundeswehr im Rahmen der in Litauen stationierten »Battlegroup« der NATO zu verstärken. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, forderte am Montag im Deutschlandfunk zudem, die Bundesregierung solle nicht weiter abwarten, sondern gemeinsam mit EU und NATO schon jetzt Sanktionen gegen Russland einführen.

Auch Kanzler Olaf Scholz muss sich bei seinem Antrittsbesuch in Washington am Montag darauf einstellen, dass die USA einen härteren Kurs der BRD gegenüber Russland einschlagen. Das Treffen mit US-Präsident Joseph Biden findet erst am Nachmittag deutscher Zeit statt. Vorab betonte eine Sprecherin des Weißen Hauses die »Geschlossenheit«, mit welcher die USA und die BRD an die Ukraine-Krise herangingen. Scholz hatte nochmals seine Ablehnung deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine bekräftigt.