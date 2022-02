Nebenbei durchwurschteln

REUTERS/Alex Grimm »Merkel ist kein Riot-Girl des Feminismus.« Schön, dass man das weiß

Mehr als hundert Jahre brauchte es, bis nach Mohammeds Tod seine erste Biographie geschrieben oder, was näher an der Wahrheit liegen wird, erfunden wurde. Von der noch vitalen Angela Merkel hingegen sind die ersten Lebensbeschreibungen bereits auf dem Markt. Ob Anekdoten schon zu Lebzeiten des Propheten kursierten, weiß man nicht. Wahrscheinlich wurden die sogenannten Hadithen, die wie auch immer protokollierten Aussprüche und Entscheidungen des Religionsstifters, auch erst lange nach seinem Hinscheiden schriftlich fixiert bzw. ausgedacht. Sicher ist, die »Berichte« (so die wörtliche Übersetzung) vermehrten sich im Lauf der Zeit aufs Wundersamste – manche Schreiberlinge rühmten sich glatt, Hunderte solcher Miniaturen erfunden zu haben.

Die deutsche Nichtmehrkanzlerin hat es auch hier besser, die erste Sammlung von Merkel-Hadithen liegt vor. Damit nicht genug, sie sind sogar alle echt. Das versichert ihr Autor, der Journalist und Dokumentarfilmer Torsten Körner. Infolgedessen vermag er Äußerungen wörtlich zu zitieren, die abseits der offiziellen Bühne vor vielen Jahren gefallen sein könnten. Gefallen sind, Punkt. Und er vermag zu beschreiben, dass seine Heldin 1990 »stolze Besitzerin eines weißen VW-Golfs« wurde: »An sonnigen Wochenenden befuhr sie damit uckermärkische Alleen, bedächtig, sie schob eine Musikkassette mit sinfonischer Musik (zum Beispiel Mahler) in den Bordrekorder und ließ die Untiefen des politischen Alltags in Bonn hinter sich.« Schön, dass man das weiß. Gibt es noch Schöneres? Ja! »Am schönsten war’s, die Bonn-Vergessenheit am gelungensten, wenn alte Kopfsteinpflasterwege sie durchschüttelten.«

Abseits der hohen Politik oder auch bloß Bonns spielen die meisten dieser ausdrücklich »Miniaturen« geheißenen Erzählungen, die bis zu zwölf Seiten lang und breit sind; 16 wären der Causa Kanzlerin gewiss noch näher gekommen. Aber um die Kanzlerschaft, also das politische Wirken, Trachten und Durchwurschteln geht es halt nur nebenbei, auch wenn pflichtschuldigst ein paar Streiflichter auf Begegnungen mit den anderen Großen und Gewaltigen des Globus fallen müssen.

Kein Bewunderer, auch Torsten Körner nicht, kommt an Merkels sogenannter Sprache vorbei, aber zu ihrem Glück kann man ja ihre Unbeholfenheit in Stil und Ausdruck beschönigen und sich vom Merkel-Sound sanft einlullen, langsam einschläfern lassen. Schlaf ist gesund, man muss dann nur solche Knaller und Wachmacher wie »Damit es in Deutschland besser geht, werden die Weichen aufwärts gestellt« ignorieren (und darf deshalb Jürgen Roths CD »›Ich geben Ihnen mein Ehrenwort!‹ Lügen und Lumpereien aus siebzig Jahren deutscher Politik« nicht kennen). Merkel »mit Richard Rorty als liberale Ironikerin begreifen« darf man hingegen, auch wenn es unbegreiflich ist; aber vielleicht versucht sich Torsten Körner da selbst als liberaler Ironiker.

Aber gibt es auch sehr ernste Erkenntnisse, denen man zustimmen muss, zum Beispiel: »Merkel ist keine schneidige Sängerin, kein Riot-Girl des Feminismus, keine Rednerin, die überfällt und überwältigt«. Stimmt, sie ist auch keine Bildhauerin, keine Olympionikin im Modernen Fünfkampf, keine Wrestlerin, die überfällt und überwältigt!

Torsten Körner weiß auch sonst allerhand. Siehe: »die Kindheit ist der Webstuhl unserer Identität«, oder: »Kleine Dinge halten bisweilen die große Welt zusammen« – und staune: Hat die große Merkel doch tatsächlich schon mal persönlich und öffentlich beklagt, dass die kleine Mon-Chérie-Kirsche in Osteuropa anders schmeckt als im Westen.

Apropos gut, gibt es wirklich nichts in dieser Sammlung? Doch, einen wirklich guten, schönen und hoffentlich richtig zitierten Merkel-Satz enthält das Buch: »Der Mensch fällt ja nicht direkt vom Bett ins Theater.« Ergänze: oder in die Politik. Deshalb dieses Buch, in dem es statt dessen um Merkel als Mensch geht, und eines kann man ihrem Haditheur nicht ankreiden: dass dem Rezenseur da allemal Monty Python einfällt. Die britischen Komikanarchisten machten 1971 auf Deutsch eine Sendung, die den Zuschauern »eine genauere Vorstellung von dem Menschen Dürer« ermöglichen sollte, »im Gegensatz zu dem Insekt Dürer«.