Wo die ­schönen Sender wachsen

In der freien Radioszene in Sachsen passieren spannende Sachen. Vier Sender haben sich im November eine gemeinsame Struktur gegeben und bei der Sächsischen Landesmedienanstalt eine landesweite DAB+-Frequenz beantragt. Am Projekt beteiligt sind das Leipziger Radio Blau, Coloradio aus Dresden, Radio T in Chemnitz und das erst im vergangenen Jahr online auf Sendung gegangene Radio Zett in Zittau. Mit der digitalen 24-Stunden-Frequenz wollen sie ihre Reichweite auf die ländlichen Regionen des Freistaats ausweiten, in denen man bisher keine alternativen Rundfunkangebote empfangen kann. Es gehe um kulturelle Demokratie- und Toleranzarbeit, sagte Anja Thümmler von Radio Blau im Gespräch mit junge Welt. Den Akteuren der Zivilgesellschaft solle eine Stimme gegeben werden und die Möglichkeit, selbst Programm zu machen. Name des gemeinsamen Senders: RFK Rundfunkkombinat Sachsen. Die Landesmedienanstalt beabsichtigt, über die Vergabe der neuen DAB+-Frequenzen am 1. März zu entscheiden.

Zu den Vorschlägen für die nächsten sieben Tage:

Ich kenne einen Waldorfschulenlehrer, der Corona für eine Verschwörung der »jüdischen Weltregierung« hält, das Impfen ablehnt und seine folgerichtig erfolgte Erkrankung mit Beinaheexitus für die Bestätigung seiner Wahnvorstellungen hält. »Wird Corona an Waldorfschulen verharmlost?« fragt das »Podcast-Lab« morgen abend auf Bremen 2 (Mi., 21 Uhr). Natürlich, muss man wohl antworten, und eben nicht nur das, aber »Wüst mi pflanzen? Is der Papst katholisch?« würde der Österreicher Josef Hader gegenfragen. Eine Würdigung zum Sechzigsten des Kabarettisten und Filmemachers in »Hader bleibt!« in den »Querköpfen« (Mi., 21.05 Uhr, DLF). Im »WDR 3-Konzert« erwartet uns – 36 Jahre nach der Uraufführung – die deutsche Erstaufführung von »Luzifer tanzt« aus Karlheinz Stockhausens Opernzyklus »Licht«. Bewältigt haben den Stoff Studierende aus Nordrhein-Westfalen, darunter 70 Bläser und zehn Schlagzeuger, voriges Jahr beim Essener Avantgarde-Festival »NOW!« (Do., 20.04 Uhr). Edward Bernays, den Sigmund-Freud-Neffen und »Vater der Propaganda«, porträtiert »Das Feature« am Freitag abend (20.05 Uhr, DLF). Etwas später würdigt Dagmar Fulle in »Blues ’n’ Roots« den »Son of a Bluesman – Lucky Peterson« (Fr., 22.30 Uhr, HR 2). »Das Filmmagazin« auf DLF Kultur überträgt am Samstag nachmittag »Live von den 72. Internationalen Filmfestspielen Berlin« (14.30 Uhr), eine Zusammenfassung folgt spätabends auf derselben Welle in »Fazit« (23.05 Uhr). Dazwischen »Klassiker des Hard Bop: Das Clifford Brown/Max Roach Quintet« in der »SWR 2-Jazztime« (22.03 Uhr). Für das aufgeweckte Kind am Sonntag morgen empfiehlt die Sektion Familienplanung den »Ohrenbär« mit dem ersten von sieben Teilen des Monsterhörspiels »Für Zottel? Keine Frage!« (7 Uhr, RBB Kultur). Direkt im Anschluss können die Kleinen die Anlage zu einer Stunde »Klassik für Kinder« hochdrehen, damit die Überlebenden der Party gestern nebenan auch etwas davon haben (8 Uhr). Die Frage »Ist der Westen am Ende?« wird der geladene Stuttgarter Politikwissenschaftler Felix Heidenreich in der »Aula« vermutlich verneinen, während der größte Trumpel aller Zeiten einwenden könnte »But it smells funny, honey!« (So., 18.30 Uhr, SWR 2). Am Ende dieser Vorschläge der Hinweis auf den Beginn eines siebenteiligen Kriminalhörspiels auf MDR Kultur: Es gibt den »Aufstand der Fischer von St. Barbara« nach der gleichnamigen Erzählung von Anna Seghers (MDR 2008, Mo., 9 Uhr).