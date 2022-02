»Widerstand gegen Kriegskurs der Regierung«

Christian-Ditsch.de Tuğba Bakırcı (Bundesvorstand der DIDF-Jugend), Marius Dornemann (SDAJ-Bundesvorstand), Moderatorin Sophia Authenrieth (SDAJ) und Lu Mayer (Landessprecherinnenrat Linksjugend Solid Berlin) (v.l.n.r.)

Die Teilnehmer des Jugendpodiums auf der XXVII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz diskutieren über die Strategie der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Berlin zeige bereits kurz nach der Wahl mit geplanten Investitionen in Atomkraft den ersten deutlichen Rückschritt an, sagt Tuğba Bakırcı von der DIDF-Jugend. Bereits in den ersten Wochen fokussiere die Regierung auf Aufrüstung und Mobilmachung der NATO gen Osten, hebt Marius Dornemann aus dem SDAJ-Bundesvorstand hervor.