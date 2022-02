Snowboard in der Ecke

Patrizia Kummer via AP »Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein«: Die Schweizer Snowboarderin Patrizia Kummer in ihrer Quarantäneunterkunft in Beijing (19.1.2022)

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, und sie haben recht: Die 24. Olympischen Winterspiele, die diesen Freitag in Beijing eröffnet werden, stehen unter keinem guten Stern. Viel politisches Hickhack, Gigantomanie, Umweltsorgen und: Corona.

Politische Diskussionen über Sportgroßveranstaltungen sind notwendig. In diesem Fall nehmen sie jedoch propagandistische Ausmaße an, die an den Kalten Krieg erinnern. Am Montagabend ließ die ARD unter dem geistreichen Titel »Spiel mit dem Feuer« den Exskirennläufer Felix Neureuther China als Reich des Bösen darstellen. Nie und nimmer dürften Olympische Spiele mit ihrer ehrenhaften, völkerverbindenden Geschichte in so ein Land vergeben werden. Ein Neureuthscher Familienspaziergang in Garmisch-Partenkirchen sollte, ganz unironisch, als Kontrast zum seelenlosen Beijing dienen. Auch in Garmisch-Partenkirchen fanden einst Olympische Winterspiele statt: 1936, inszeniert von den Nazis. Dazu freilich kein Wort, wohl ein eher unbedeutendes Detail der Geschichte. Statt dessen viel Bergwelt, ein Dachboden mit Erinnerungsstücken an die goldenen Zeiten des Skilaufs und Anekdoten von Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. Hier, soviel wird deutlich, wäre der olympische Geist wirklich zu Hause gewesen.

Ernster zu nehmen sind Diskussionen über die Nachhaltigkeit der Spiele: Skirennen auf Bergen, auf denen im Schnitt fünf Zentimeter Schnee pro Jahr fallen, eine Bob- und Rodelbahn für mehr als zwei Milliarden Euro, ein Naturschutzgebiet, das olympische Wettkampfstätten beherbergt? Muss nicht sein. Mindestens soviel Verantwortung wie die chinesischen Behörden trägt dafür jedoch das Internationale Olympische Komitee, das die Spiele seit Jahrzehnten nur noch unter der Perspektive der Profitmaximierung betrachtet.

Und Corona? Europäische Hoffnungen auf ein Ende der Pandemie mittels »Durchseuchung« prallen auf die chinesische »Zero-Covid«-Strategie. Olympiahelfer in Ganzkörperschutzkleidung vermitteln dystopische Eindrücke, auch die vollständige Abkapselung der »Olympiablase« von der Außenwelt erinnert nicht unbedingt an Völkerverständigung. Eine Verschiebung der Spiele um ein Jahr – wie bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio – wäre wohl eine gute Idee gewesen, doch entsprechende Entscheidungen wurden verpasst. Für die Athleten werden die Spiele dadurch zu einer Lotterie. Wer zum falschen Zeitpunkt positiv getestet wird, muss sich vom Olympiatraum verabschieden. Einen prominenten Ausfall gibt es bereits. Die 20jährige Österreicherin Marita Kramer, die den Skisprungweltcup der Frauen überlegen anführt, wurde am vergangenen Wochenende beim letzten Weltcupspringen vor Olympia positiv getestet. Weil der Skisprungwettbewerb der Frauen in Beijing bereits am Samstag ansteht, wurde Kramer aus dem österreichischen Aufgebot gestrichen.

Trotz der strengen Coronaauflagen dürfen Ungeimpfte an den Olympischen Spielen teilnehmen. Novak Djokovic wird bedauern, dass Tennis nicht auf dem Programm steht. Allerdings gibt es für die Teilnahme einen Preis zu bezahlen, nämlich eine 21tägige Quarantäne, abzusitzen vor Ort in China. Einzig die 34jährige schweizerische Snowboarderin Patrizia Kummer nahm das auf sich. 2014 gewann sie bei den Olympischen Spielen in Sotschi Gold im Parallelriesenslalom. »Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein«, erklärte sie bei einer Pressekonferenz via Zoom aus ihrem 25 Quadratmeter großen Zimmer im Quarantänehotel. Ein tägliches Gymnastikprogramm diente Kummer dazu, sich fit zu halten. Ein Snowboard stand zur Inspiration in der Ecke. Ihr Wettbewerb in Beijing steigt am 8. Februar.

Auch der Großteil des deutschen Teams von 149 Athleten samt Trainern und Betreuern ist mittlerweile vor Ort. Die Erwartungen sind hoch. Man hofft wieder auf mehr als 30 Medaillen. Genau 31 waren es vor vier Jahren in Pyeongchang, Platz zwei im Medaillenspiegel hinter der Wintersportgroßmacht Norwegen. Bereits beim Skispringen der Frauen am Samstag könnte es gut und gerne zum ersten Edelmetall reichen. Die Oberstdorferin Katharina Althaus landete in der diesjährigen Weltcupsaison bereits siebenmal auf dem Podest. Die mit Abstand größten Medaillenchancen haben die Rodler und Bobfahrer, aber auch die Nordischen Kombinierer, Skispringer und Biathleten dürfen mit Podestplätzen rechnen. Ob für die alpinen Skifahrer und die Snowboarder etwas abfällt, wird sich zeigen. Kaum Möglichkeiten gibt es im Eisschnelllauf, einst eine Domäne des deutschen Wintersports, und im Langlauf.

Das deutsche Eishockeyteam der Herren hat seine sensationelle Silbermedaille aus Pyeongchang zu verteidigen. Wie schon vor vier Jahren sind Spieler der nordamerikanischen Profiliga NHL bei Olympia nicht vertreten. Das Verhältnis zwischen der NHL und dem Internationalen Olympischen Komitee ist nicht das beste. Die Wahrscheinlichkeit, vor den diesjährigen Spielen zu einer Einigung bezüglich der Abstellung der NHL-Profis zu gelangen, war ohnehin gering. Corona machte sie vollständig zunichte. Den Chancen der deutschen Auswahl schadet das nicht.