»Er will Gewinne weiterhin maximieren«

Andreas Prost/imago Nur den Arbeitstag zu verlängern, reicht der Industrielobby längst nicht mehr aus: Älterer Arbeiter in einem Zulieferbetrieb für den Maschinenbau

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, forderte zum Wochenbeginn eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Die Linke verwehrt sich dagegen. Was sagen Sie zum Argument, dass die Rente bei einer demographisch älter werdenden Gesellschaft nicht mehr finanzierbar sei?

Die Generationen zu dem Thema gegeneinander auszuspielen ist absurd. Die Rente wäre heute und zukünftig finanzierbar, wenn alle Menschen in die Rentenkasse einzahlen würden; auch Selbständige, Spitzenmanager, Politikerinnen und Politiker, Beamtinnen und Beamte etc. Seit 1. Januar 2022 liegt die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung Ost bei 6.750 Euro im Monat, in den alten Ländern bei 7.050 Euro. Für Einkommen, die darüber liegen, werden keine Beiträge verlangt. Das macht die Schieflage bei der Finanzierung aus. Wieso soll jemand, der mehr als 10.000 Euro im Monat erhält, nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen? So verteilen sich die Lasten nur auf den Schultern der ärmeren Bevölkerung. Jeder zweite Rentenbezieher erhält unter 1.000 Euro, insbesondere Frauen sind betroffen.

Was ist aus Ihrer Sicht das Ansinnen des BDI?

Der Industrieverband will seine Gewinne weiterhin maximieren. Die Arbeitskräfte, die dazu beigetragen haben, sollen den Nachteil haben. Wovon sollen aber Menschen mit einem Gehalt von bisweilen unter 1.000 Euro eine private Vorsorge für Ihre Rente finanzieren können?

Wie bewerten Sie angesichts dessen die Rentenpläne der neuen Bundesregierung?

Mehr als zynisch ist die »gute Nachricht für alle, die in einem Minijob arbeiten«, die FDP-Finanzminister Christian Lindner kürzlich auf Twitter verkündete: »Die Grenze erhöhen wir nun auf 520 Euro.« Das sei für »viele fleißige Menschen wie Studierende oder Rentnerinnen und Rentner die Chance auf etwas mehr Netto«. Das bedeutet doch, dass viele keinen Anspruch mehr auf ein gutes Leben im Alter haben sollen. Wer lange Jahre auf dem Bau oder in der Pflege gearbeitet hat, ist beim jetzigen Renteneintrittsalter schon am Limit mit seinen Kräften – viele aus ähnlichen Berufsfeldern mussten vorzeitig in die Rente, weil sie die geforderte Arbeitsleistung nicht mehr erbringen konnten. Laut Arbeitsagentur sind obendrein Menschen jenseits von 58 Jahren kaum mehr am Arbeitsmarkt zu vermitteln. Altersarbeitslosigkeit geht meist unmittelbar in Altersarmut über. All das bedeutet faktisch eine Rentenkürzung.

Der sogenannte Nachholfaktor soll dafür sorgen, dass die Renten letztlich an die Lohnentwicklung gekoppelt bleiben. Diese vor drei Jahren ausgesetzte Regelung will die Ampelkoalition ab 1. Juli wieder in Kraft setzen.

Für das kommende Jahr war erwartet worden, dass die Renten um mehr als fünf Prozent steigen würden: um 5,2 Prozent in Westdeutschland und um 5,9 Prozent im Osten. Durch einen wieder eingeführten Nachholfaktor rechnet Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, nun nur noch mit einer Steigerung über vier Prozent. Auch das läuft bei steigenden Lebenshaltungskosten auf eine Rentenkürzung hinaus.

Zur Grundrente könne bei der Deutschen Rentenversicherung noch keine Beratung stattfinden, ist zu hören. Wer jetzt mit niedrigem Lohn nach mehr als 33 Jahren Erwerbsarbeit in Rente geht, erfährt nicht, ob er sie erhält oder nicht. Die Berechnung scheint überaus kompliziert.

In der Tat. Nicht alle haben Anspruch auf die Grundrente. Man kann dafür sowohl zuwenig Einkommen erhalten haben als auch zuviel. Wer sie nicht erhält, muss wie bei Hartz IV zum Amt gehen und aufstocken oder Wohngeld beantragen. Wir fordern eine Mindestabsicherung von 1.200 Euro im Monat. Das ist das Minimum, was zum Leben gebraucht wird.

Was kann Die Linke zum Thema Rente ausrichten?

Wir haben gute Experten zum Thema, die aber leider kaum in Fernsehtalks und bürgerliche Medien vordringen. Wir müssen deshalb auf den Straßen mit Infoständen, Kampagnen und Aktionen aktiv werden. Eine SPD in der Regierung handelt bekanntlich anders als in der Opposition.