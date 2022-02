Der Druck wächst

Kevin McKiernan/ZUMA Wire/imago images Der indigene Aktivist Leonard Peltier 1993 in seiner Zelle im Hochsicherheitsgefängnis Coleman, Florida

Für den seit 1976 in den USA inhaftierten indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier (77) endet sein 46. Jahr in Haft dramatisch. Am vergangenen Sonnabend, dem 29. Januar, wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Hatte Peltier zuvor noch gehofft, nur schwer erkältet zu sein und, wie zuvor andere Häftlinge, noch eine Auffrischungsimpfung zu bekommen, muss er nun für zehn Tage in Quarantäne – darauf beschränkt sich derzeit die medizinische Behandlung im Hochsicherheitsgefängnis in Coleman, Florida.

Bereits in einem Beitrag der Huffington Post vom 23. Januar beschrieb Peltier mit drastischen Worten, wie sich die Pandemiesituation und der damit verbundene langanhaltende Lockdown bei ihm, anderen Inhaftierten und auch dem Personal der Haftanstalt auswirkten. Ängste und Stress nähmen zu, so der politische Gefangene. Coronainfektionen durch unverantwortliche Bestimmungen würden in Kauf genommen.

Peltier, der als Aktivist des American Indian Movement (AIM) bereits seit der Besetzung des Gebäudes des Washingtoner Bureau of Indian Affairs 1972 im Fokus des FBI stand, kam auf Bitten von Lakota-Stammesältesten 1975 in die Pine Ridge Reservation nach South Dakota. Grund war der anhaltende Terror einer auch durch das FBI aufgerüsteten Todesschwadron, die im Dienste einer korrupten Stammesregierung traditionelle Lakota sowie indianische Bürgerrechtsaktivisten ermordete. Um eine ältere Familie zu schützen, errichteten die AIM-Aktivisten nahe deren Grundstück ein Camp, das am 26. Juni 1975 von den FBI-Agenten Jack Coler und Ronald Williams überfallen wurde. Bei einem sich daraus entwickelnden Schusswechsel kamen diese sowie ein junger AIM-Aktivist, Joe Stuntz, ums Leben.

Peltier sowie Bob Robideau, Dino Butler und Jimmy Eagle wurden als Hauptverdächtige für den Tod der FBI-Agenten ausgemacht. Robideau und Butler wurden aufgrund der Unglaubwürdigkeit der vorgelegten Anklagebeweise und der Notwehrsituation freigesprochen, das Verfahren gegen Eagle war bereits im Vorfeld eingestellt worden. Peltier hingegen wurde trotz erheblicher Zweifel an der Echtheit der vorgelegten »Beweise« zu zweimal lebenslänglich verurteilt.

Seine Zeit im Gefängnis war gekennzeichnet durch lange Phasen von Isolationshaft und Dauereinschluss, physische Attacken durch Mitgefangene, einen Mordkomplott gegen seine Person, völlig unzureichende medizinische Betreuung bei zum Teil lebensbedrohlichen Erkrankungen und letztendlich die Ablehnung aller gestellten Verlegungs- und Begnadigungsanträge. Weltweit entstand eine Unterstützungsbewegung für den politischen Gefangenen, die seit Jahren auf Gerechtigkeit drängt.

Bei einigen kam mit der Übernahme des Präsidentenamtes durch Joseph Biden Anfang vergangenen Jahres wieder Hoffnung auf – auch, da seine Innenministerin Debra Haaland indigene Wurzeln hat. Haaland hatte bereits früher, noch als Kongressabgeordnete, Peltiers Freiheit aufgrund dessen Gefährdung in der Coronapandemie gefordert. Getan hat sich indes bisher noch nichts. Auch die Forderung, Peltier in eine Haftanstalt mit niedrigerem Sicherheitsstatus zu verlegen, was mit einer verbesserten medizinischen Versorgung und größerer Chance auf Entlassung verbunden gewesen wäre, wurde 2021 abgelehnt.

Im Rahmen eines Aktionsmonats im Sommer 2021, an dem sich zahlreiche Solidaritätsgruppen aus aller Welt, jedoch vor allem aus Europa beteiligten, wurde eine weiter anhaltende Postkartenkampagne organisiert. Organisationen aus insgesamt 14 Staaten beteiligten sich. Von 55.000 gedruckten Postkarten, mit denen die Freiheit von Peltier gefordert wird, erreichten bereits mehrere tausend das Weiße Haus in Washington. Zudem konnte Druck auf unterschiedliche Politiker aufgebaut werden. So verkündete beispielsweise der am 11. Januar verstorbene Präsident des EU-Parlaments, der Italiener David Sassoli, im vergangenen Sommer, er wolle einen Brief an US-Präsident Biden schicken, in dem er ihn um die Begnadigung Peltiers bitten werde. Auch Prominente aus dem Kulturbereich sowie elf Abgeordnete des US-Kongresses forderten die Freilassung des politischen Gefangenen.

Im Juli 2021 wandte sich James Reynold in einem Brief an Biden. Reynold, der 1977 im Prozess gegen Peltier als Anklagevertreter mitverantwortlich für die Verurteilung des Aktivisten gewesen war, forderte nun die Freilassung des politischen Gefangenen. Zudem entschuldigte er sich öffentlich für die Verurteilung und Inhaftierung Peltiers und räumte ein, dass es keinerlei Beweise gegen ihn gegeben habe, weshalb er nie habe verurteilt werden dürfen.

Anlässlich des Beginns des 47. Jahres an diesem Sonntag, das Peltier hinter Gittern verbringen muss, sind weltweit Aktionen für die Freilassung des indigenen Aktivisten geplant – auch in Deutschland, wo die Solidaritätsbewegung zuletzt weiter Zulauf erhielt. Für das begonnene Jahr steht unter anderem eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen sozialen Bewegungen, beispielsweise im Bereich der Menschenrechte, Umweltfragen, sozialen Kämpfe und Antirassismus an.