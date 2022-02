Die Anstrengungen verdoppeln

Reuters Photographer/REUTERS Heute »notwendiger denn je«: Einsatz für die Freilassung von Mumia Abu-Jamal (Los Angeles, 13.8.2000)

Im März 2021 erhielt Jack Heyman, Veteran der US-Hafenarbeitergewerkschaft ILWU und langjähriges Mitglied des kalifornischen Arbeiteraktionskomitees zur Befreiung Mumia Abu-Jamals eine Pressemitteilung der südafrikanische Metallarbeitergewerkschaft NUMSA. Die Metaller protestierten gegen die schlechte medizinische Versorgung Abu-Jamals, der nicht nur seit vier Jahrzehnten unschuldig im Gefängnis sitzt, sondern gerade eine Coronainfektion überstanden hatte und kurz vor einer Herzoperation stand. Als größte Gewerkschaft Südafrikas forderte die NUMSA die sofortige Freilassung des Bürgerrechtlers und rief »unsere Genossinnen und Genossen vor Ort und auf der ganzen Welt« auf, sich »uns in dieser gerechten Kampagne für die Freiheit von Mumia anzuschließen«. Die kalifornische ILWU Local 10 ergriff daraufhin gemeinsam mit der Oaklander Gewerkschaft der Beschäftigten des Bildungssektors (OEA) und den südafrikanischen Metallern die Initiative und bereitete das digitale Gewerkschaftsforum vor, das am Dienstag abend, dem 1. Februar, stattfand.

Free Leonard Peltier

Cleo Silvers vom New Yorker »Black Panther Party Commemoration Committee« moderierte die Videokonferenz, deren Titel das Ziel der Veranstaltung vorgab: Die Forderung »Freiheit für Mumia Abu-Jamal und alle antirassistischen und antiimperialistischen Freiheitskämpfer« sollte in alle Welt, vor allem aber in die Gewerkschaftsbewegung getragen werden. Der dreistündigen Veranstaltung hatten sich dann auch Gewerkschaften und Arbeiterparteien aus Argentinien, Ecuador, Puerto Rico, der Türkei, Pakistan, Indien, Japan, Griechenland, Deutschland »und vielen Ländern mehr« mit Grußadressen zugeschaltet, wie die 75jährige Silvers erklärte. Als vielbeschäftigte Koordinatorin des Abends sah sich das ehemalige Mitglied der Black Panthers »außerstande, alle aufzuzählen«. Das müsse in der Nachbearbeitung der Konferenz geschehen.

Aus aktuellem Anlass erhielt Gloria La Riva von der US-amerikanischen Party for Socialism and Liberation als erste das Wort. Sie klärte über die Lebensgefahr auf, in der sich der schon lange erkrankte indigene Gefangene Leonard Peltier befinde, und über die vielfältigen internationalen Bemühungen um seine Freilassung. Joseph Biden habe als US-Präsident »die Macht, ihn zu begnadigen«, so Peltiers Unterstützerin La Riva. Silvers ergänzte, derzeit fänden Demos in Nordamerika und Europa statt, weitere wie in Berlin an diesem Sonntag vor der US-Botschaft seien geplant, um den Druck auf Biden zu erhöhen.

Langer Kampf

Tony Burke von der britisch-irischen Gewerkschaft Unite The Union (Unite) kritisierte in seinem Beitrag, die USA würden als »Land der Freiheit« angesehen, aber wie viele Menschenrechtsverletzungen dort begangen würden, sei kaum ein Thema. Auch in seinem Land stünde es schlecht um die Menschenrechte, so Burke. Deshalb habe seine Gewerkschaft sich stets solidarisch für Kuba und die »Cuban Five«, für das palästinensische Volk, für den kurdischen Vordenker Abdullah Öcalan und für Julian Assange eingesetzt. Der werde nur deshalb verfolgt, weil er »Kriegsverbrechen der USA aufdeckte«. Unite habe die Apartheid in Südafrika bekämpft und »Free Mandela« gefordert, als Premierministerin Margaret Thatcher den Freiheitskämpfer noch als »Terroristen« diffamierte. Mit den Worten »Wir stehen an eurer Seite!« schloss Burke seine Rede. Auch Unite werde »für weltweite Gerechtigkeit und Gleichheit« kämpfen und seine »Anstrengungen verdoppeln, um die politischen Gefangenen in den USA zu befreien«.

Deren Lage schilderten eindringlich Keith Brown von der kalifornischen OEA-Bildungsgewerkschaft und der Ex-Panther-Gefangene Jihad Abdul-Mumit im Namen des »Jericho Movement«. Der von Aktivisten und ehemaligen politischen Gefangenen gegründeten Bewegung geht es darum, wie mit den biblischen »Trompeten von Jericho« die Knastmauern zum Einsturz zu bringen. Brown schilderte den Kampf seiner Gewerkschaft gegen die Privatisierungen in Wirtschaft, Bildung und Gefängnissen, die »das Kapital gegen die Interessen der Werktätigen und Gefangenen« durchsetze, so der Lehrer.

An die Ziele der »Jericho-Bewegung« konnte Angela Davis, Exgefangene und Langzeitaktivistin für die Abschaffung der Gefängnisse, nahtlos anknüpfen. Vor dem Hintergrund der internationalen Kampagne, die sie 1972 aus der Haft befreit hatte, erläuterte Davis, »ein sehr lebendiger Internationalismus« habe sie vor Todesstrafe oder lebenslanger Haft bewahrt. Der sei heute »notwendiger denn je«. Dass er heute fehle, beweise die Tatsache, »dass Mumia immer noch hinter Gittern sitzt«.

Macht der Arbeiter

ILWU-Veteran Jack Heyman argumentierte, gegen die »Knäste des Klassenkriegs« helfe »wie in Angelas Fall« nur die geballte Arbeitermacht. Abu-Jamals Hinrichtung sei nicht zuletzt durch die von der ILWU 1999 ausgerufene Blockade von 29 US-Häfen verhindert worden. Auch der pensionierte ILWU-Gewerkschaftssekretär Clarence Thomas erinnerte zum Schluss der Konferenz an die schlichte Erkenntnis: »Wenn die Arbeiter nicht die Schiffe entladen, läuft nichts mehr!« Daraus müsse auch »die neue Gewerkschaftergeneration für ihre aktuellen Aufgaben ihre Schlüsse ziehen«. Deshalb, so Thomas’ abschließender Rat, sollten »die Beiträge dieses Gewerkschaftsforums zusammengefasst verbreitet werden«. Der nächste 1. Mai sei nicht mehr fern.