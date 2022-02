»Cum-Ex«: Razzia bei Wirtschaftsprüfer PwC

Frankfurt am Main. Für ein Steuerstrafverfahren gegen die schwedische Bank SEB haben Ermittler Büroräume der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC in Frankfurt durchsucht. Ein PwC-Sprecher bestätigte den Schritt am Donnerstag und sagte, man sei Zeuge in dem Verfahren. Man kooperiere mit den Behörden. Die zuständige Kölner Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die seit Mittwoch laufende Durchsuchung »der Auffindung relevanter Kommunikation in Form von E-Mails und sonstiger schriftlicher Korrespondenz« diene. Neben Vertretern der Kölner Staatsanwaltschaft waren auch Essener Kripobeamte und hessische Steuerfahnder beteiligt. (dpa/jW)