Neu erschienen

Rotfuchs

Die Februarausgabe der elfmal im Jahr erscheinenden »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« leitet Hans Schoenefeldt mit einem Kommentar zum »Spekulationstheater an der russisch-ukrainischen Grenze« ein. Uli Jeschke analysiert die »geistige Sturmreifmachung – oder die globale mediale Vorbereitung auf Krieg«. Stefan Hofer befasst sich mit dem Thema Sicherheitsgarantien für Russland. Ulrich Sommerfeld schreibt über die Toten an der polnischen EU-Außengrenze und die tendenziöse Berichterstattung deutscher Medien. Georges Hallermayer geht der Frage nach, warum Schokolade in Europa so billig ist, Wolfgang Hermann informiert über die neue Seidenstraße Chinas in Lateinamerika. Erinnert wird an die Gründung der Jungen Welt vor 75 Jahren sowie an den 50. Jahrestag des Grundlagenvertrages zwischen DDR und BRD. Dokumentiert wird ein Auszug aus einer Rede Ekkehard Lieberams zum Thema »Demokratie als eigenständige Frage marxistischer Programmatik«. (jW)

Graswurzelrevolution

In der Februarausgabe der Graswurzelrevolution analysiert Stephan Ruderer die politische Lage in Chile nach der Präsidentschaftswahl. Jens Kastner untersucht die »vielschichtige Problematik kultureller Aneignung«. Günter Knebel schreibt über die späte Rehabilitierung der Opfer der faschistischen Militärjustiz. (jW)

Contraste

Im neuen Heft der Monatszeitung Contraste findet sich ein Nachruf von Gisela Notz auf Jochen Stay, »eines der wichtigsten Gesichter der Anti-Atomkraft-Bewegung«. Jörg Sommer fragt sich, ob die sich »allmählich ausbreitende Schattenwirtschaft« das Potential haben könnte, das kapitalistische Wirtschaftssystem »von unten« zu überwinden. Birge Krondorfer schreibt über Sorgearbeit und feministische Ökonomie. (jW)

