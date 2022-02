Schiefe Proportionen

Olaf Wagner/imago stock&people Teilnehmer der Maidemonstration in Berlin-Kreuzberg (1.5.2012)

Mit den Verfügungen eines Verlages, ein Buch sei dies und das und so und so zu lesen, ist das so eine Sache. In jeder Bibliothek drängen sich »Standardwerke«, die fünf Jahre nach dem Erscheinen vergessen sind. Das droht bedauerlicherweise auch dem äußerlich imposanten Band »Rebellisches Berlin«, von dem der Verlag Assoziation A meint, er sei nicht nur ein umfänglicher historischer Reiseführer durch die Stadt, sondern – eine »einzigartige Mischung« – eine »Berliner Stadtgeschichte von unten« und »als Standardwerk der linken widerständigen Stadtgeschichte Berlins zu lesen«.

So ein Projekt wäre spannend. Wer danach sucht und nach diesem Buch greift, wird indes enttäuscht sein, denn man hält hier, wie sich schnell zeigt, vor allem eine ziemlich distanzlose Szenegeschichte der vergangenen vier oder fünf Jahrzehnte in der Hand, in die – noch dazu zum Ende des Buches hin und ohne plausible innere Gewichtung – einige Beiträge zum antifaschistischen Widerstand (35 von 830 Seiten) und zum Thema »Revolution und Reaktion« (40 Seiten) hineinmontiert wurden. Das, was in Berlin nach Auffassung der Herausgeber vor dem 20. Jahrhundert an »widerständiger Stadtgeschichte« stattgefunden hat, wird auf weiteren 45 Seiten abgehandelt. Die Tatsache, dass dem Band trotz dieser Engführung ein Kapitel »Anarchismus bis 1933« spendiert wurde, das umfangreicher ausfällt als dasjenige zum Widerstand gegen das Naziregime, kann man als dem Verlagsstandpunkt geschuldeten Exkurs betrachten – oder als Versuch, dem Leser eine Brille aufzusetzen, die geschichtliche Proportionen so verzerrt, dass man das Ergebnis bedenklich nennen darf.

Handwerklich sind die einzelnen Beiträge sehr unterschiedlich geraten. Vor allem diejenigen, die sich mit Kämpfen und Kampagnen der jüngeren und jüngsten Vergangenheit befassen, sind augenscheinlich überwiegend von beteiligten Aktivisten oder Zusammenschlüssen geliefert worden. Das geht mal gut und mal schief. Beiläufig dokumentiert der Band die Abwendung großer Teile der politischen Linken von der Arbeiterklasse und sozialen Kämpfen bzw. die damit einhergehende Adap­tion liberaler Anerkennungsdiskurse auch in der historischen Rückschau: »Arbeiter*innenkämpfe« werden in einem Kapitel neben anderen behandelt, das zudem deutlich knapper ausfällt als etwa dasjenige zum Thema »antirassistische und (post)migrantische Kämpfe«. Anders als letztere sind die Kämpfe der Arbeiter für die Herausgeber allem Anschein nach eine weithin abgeschlossene Sache. In dieses Kapitel geschafft hat es ein Text von Renate Hürtgen über den 17. Juni 1953, in dem sich Einsichten wie die finden, die DDR habe sich gegenüber Arbeitern »nicht anders« verhalten als »ein kapitalistischer Unternehmer: Preise rauf und Löhne runter«. Kein Zweifel: eine »einzigartige Mischung«.