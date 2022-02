ZUMA Press/imago/Montage jW

Hoffnung für Donbass

Zu jW vom 1.2.: »Stille Integration«

Der schwebende, unklare Zustand in den »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk wird für die Menschen, die dort leben müssen und wollen, immer unerträglicher. (…) Ohne ständige Hilfe Moskaus, genannt seien allein die Konvois aus Russland mit Hilfsgütern, wäre es um die Einwohner sehr schlecht bestellt. Kiew hätte sie bereits ausgehungert oder zusammengeschossen, um Tatsachen zu schaffen, damit man gar nicht erst an das Minsker Abkommen zu denken braucht, das zum Beispiel die Autonomie der »Republiken« vorsieht. Dass Russland angesichts des hohen Anteils an russischer Bevölkerung und deren Bedrohung durch Kiew nicht zuschauen kann und Maßnahmen zu ihrem Schutz (Militärdoktrin) und zu ihrer rechtlichen und sozialen Integration ergriffen hat, halte ich für legitim. Es war von russischer Seite noch nie die Rede von territorialer Integration nach Russland, auch wenn der Westen permanent einen russischen Überfall voraussagt. Natürlich unterstützt Russland die »Volksrepubliken« militärisch als Schutzmacht vor Kiewer Abenteuern. Entsetzt bin ich über Linke, die den Vorschlag der KP der Russischen Föderation an die Duma zur Anerkennung der »Volksrepubliken« durch Russland als schlimm und »böses Eigentor« bezeichnen (…). Man hat wohl vergessen, dass die KPRF bei den neuerlichen Dumawahlen de facto mehr als 20 Prozent der Stimmen erhalten hat und eine kritische Opposition zur Putinschen Politik im Lande darstellt. (…) Warten wir den 14. Februar ab, wenn eine Abstimmung über eine entsprechende Resolution zur Anerkennung in der russischen Staatsduma geplant ist. Es würde mehr Klarheit für Russland und die Menschen in Lugansk und Donezk geben und vielleicht auch mehr Hoffnung für sie. (…)

Edmund Peltzer, per E-Mail

Schaden für Wirtschaft

Zu jW vom 31.1.: »Wir wollen keine Kriege«

(…) Der britische Premierminister Boris Johnson will sich in der Nachfolge »Tony« Blairs als Pudel 2.0 des US-amerikanischen Präsidenten auszeichnen und faselt über einen sich in Planung befindenden Blitzkrieg Russlands gegen die Ukraine. All das wird mit dem Wort »zunehmende Aggressivität« ausgeschmückt. Das einzige allerdings, was seit Monaten zunimmt, sind die von der NATO ausgehenden Versuche, den Menschen den Glauben an einen baldigen bzw. unmittelbar bevorstehenden russischen Überfall auf die Ukrainer einzuschärfen. Die so heraufbeschworene Kriegsgefahr wird begleitet von Sanktionsdrohungen noch nie dagewesener Art und »zunehmenden« Waffenlieferungen an die Staaten Osteuropas. Wirklich nicht zu beneiden sind auf russischer Seite Maria Sacharowa, die Sprecherin des Außenministers, und Dmitri Peskow, Pressesprecher des Präsidenten (…). Sie sehen sich gezwungen, tagein, tagaus zu verkünden, dass sie nicht im Traum daran denken, das Nachbarland einzukassieren. (…) Zur Überraschung aller hat der ukrainische Präsident in dieser überhitzten Situation für erhebliche Irritationen in der NATO gesorgt. Wolodimir Selenskij warf ausländischen Journalisten auf einer Pressekonferenz Ende Januar Panikmache vor. Von einer größeren Kriegsgefahr als noch vor einem Jahr könne keine Rede sein, sagte er (…). Grundlage dieser Äußerungen ist die prekäre wirtschaftliche Lage im Land. Die Kriegshysterie führe zur Panik auf den Märkten und im Finanzsektor, stellte er fest, mache also seinem ökonomisch ohnehin schwachen Land zu schaffen. Umgerechnet hätten ausländische Investoren bereits mehr als elf Milliarden Euro abgezogen. Die Inflation sei bereits jetzt schon im zweistelligen Bereich. Allerhöchste Zeit, um zur Vernunft zu kommen! (…)

Hans Schoenefeldt, Berlin

Gegen Halbwahrheiten

Zu jW vom 3.2.: »Bürgerliche Nebelschwaden«

(…) Tagtäglich begegnen uns platte, dumme, verkehrte und unwahre Sprüche von Marktwirtschaftsexperten, die alles verstehen, nur von den Gedanken der Begründer dieser Marktwirtschaft null Ahnung haben. (…) Deshalb brauchen wir mehr solche Artikel. Wir brauchen nicht auf jeden Unsinn reinzufallen, sondern können selbst erklären, was es auf sich hat mit ökonomischen Kategorien wie Kosten, Lohn, Preis, Profit, Zins, Inflation, Nachfrage, Kaufkraft usw., zu denen uns lauter Halbwahrheiten präsentiert, aber bei denen uns nie die Zusammenhänge, die Ausbeutung schon gar nicht, erklärt werden.

Roland Winkler, Aue

Vision entwickeln

Zu jW vom 28.1.: »Vergeblich gewartet«

Die nun begonnene Debatte ist äußerst nützlich. Es bedarf einer Partei, die das bestehende System zum Sozialismus führen will und sich gegen den Zeitstrom des ewigen Wachstums stellt, der die Erde immer schneller ruiniert. Die Linke ist breit vertreten und durchaus eine machtvolle Organisation, die sich nicht selbst zerlegen sollte, auch wenn sie sich in ein Fahrwasser begeben hat, dem Wähler weniger folgen. Bei den kommenden Landtagswahlen wird kaum der große Durchbruch kommen, etwa im niedersächsischen Wahlprogrammentwurf finde ich das Wort »Sozialismus« nicht, und wenn es doch da ist, habe ich es überlesen. Es geht darum, wieder eine gute Vision zu entwerfen, eine Idee, die Bürger mobilisiert als Wähler, als Eintretende in unsere Partei, als sich Engagierende. Für einen Abgesang ist es noch zu früh, auch wenn er denkbar geworden ist. Wird Die Linke gebraucht? Wofür? Das muss in den Grundeinheiten der Partei diskutiert werden. Ist es wirklich richtig, zu jeder Wahl anzutreten? Zu jeder Kandidaten zu küren? Wichtig mag das sein, aber ist es richtig? Ist es nicht auch richtig, sich mit der Frage zu befassen, welchen Sozialismus wir denn wollen? Ob die führenden Genossen da ausgewechselt werden, ist mir solange egal, wie wir den Weg des Werbens um die SPD und die Grünen nicht verlassen. Gezielte Bündnisse in Sachfragen: ja. Bloß kein Gefasel von linken Mehrheiten. Deutlich muss betont und gezeigt werden: Wir sind eine sozialistische Partei, und das ist der Grund unserer Existenz. Gehen wir nicht mehr gegen den Kapitalismus an, sind wir erledigt.

Knut Dohrmann, Stelle