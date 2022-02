»Davon möchte ich kein Teil mehr sein«

Dirk Knofe/dpa-Zentralbild/dpa Aktion der Leipziger Linksjugend auf dem Augustusplatz (21.8.2021)

Sie waren Mitglied im Beauftragtenrat der sächsischen Linksjugend. Im Januar sind Sie zurückgetreten. Warum?

Es gibt ein Bündel von Ursachen. Grundsätzlich ist es so, dass ich die Politik des Landesverbandes und speziell meiner Basisgruppe in Leipzig nicht mehr mittragen kann. Außerdem wurde mir sowohl im Beauftragtenrat als auch in der Basisgruppe zu verstehen gegeben, dass man mich loswerden möchte. Es geht in dem Konflikt zum einen um die rechten, antideutschen Strukturen in Sachsen, zum anderen um meine Kontakte zur in Leipzig verhassten Berliner Linksjugend.

Wie hat sich diese Auseinandersetzung entwickelt?

Der sächsische Landesverband hat fast flächendeckend eine antideutsche Prägung. Und es wird aktiv versucht, Stimmen, die den damit verbundenen Narrativen widersprechen, kleinzuhalten oder hinauszudrängen. Es geht um die Herstellung einer Einheitsmeinung.

In der Mutterpartei existieren die disparatesten Positionen nebeneinander: Da gibt es Leute, die auch in der SPD oder bei den Grünen nicht zum linken Flügel gehören würden, und Genossen, die ein kommunistisches Selbstverständnis haben. Diese Sorte Pluralität ist in Leipzig eher nicht gefragt?

Genau. Es gibt hier eine absolute, gegen jede Abweichung verteidigte Dominanz des rechten Flügels. Als ich mich zum Eintritt in die Linksjugend entschlossen hatte, war ich diesbezüglich ziemlich ahnungslos. Ich dachte, das sei ein relativ offener linker Jugendverband. Aber ich wurde sehr schnell mit diesen antideutschen Szenecodes konfrontiert: Fotos machen mit der israelischen Flagge, Witzchen über die Palästinenser und so weiter. Dann gibt es die Leute, die tatsächlich herumlaufen und sagen: »Wir sind eine antideutsche Basisgruppe«. Der Kreis der Wortführer ist eigentlich überschaubar. Aber die ziehen alle anderen mit. Für Leipzig muss man allerdings hinzufügen, dass hier Jusos und Grüne Jugend genauso ticken.

Was ja schön zeigt, dass das eine liberale Klammerideologie ist, deren Vertreter kaum noch Wert auf eine linksradikale Kostümierung legen, die einst regelmäßig aus der Garderobe geholt wurde.

Davon ist man ganz weit weg. Die Leipziger Basisgruppe hat – auch durch Doppelmitgliedschaften – enge Kontakte zur Deutsch-Israelischen Gesellschaft und zur Amadeu-Antonio-Stiftung. Jede Handlung der israelischen Regierung wird rückhaltlos verteidigt. Antipalästinensischer Rassismus ist verbreitet, das Narrativ von den antidemokratischen, ungebildeten, dummen Arabern Standard. In einer Sitzung des Beauftragtenrates wurde kürzlich gescherzt, man könne ja Schweinskopfsülze machen und Muslimen als halal verkaufen.

Das ist in einer Sitzung dieses Gremiums gesagt worden?

Ja.

Wie wurde dort reagiert?

Mit Gelächter. Das war dann auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, davon möchte ich kein Teil mehr sein.

Sie sind noch nicht lange in der Linksjugend. Haben Sie den Eindruck, dass sich solche Ausfälle häufen?

Ja. Der »Phantasialand«-Tweet von Henrik Spieler kürzlich war nur ein Symptom. Daraufhin hatte ich mich auch öffentlich distanziert. Da gab es dann intern sofort Druck. Übrigens gab es zuletzt den Versuch, durch eine Änderung des Statuts zu verhindern, dass sich in Leipzig eine zweite Basisgruppe mit einer anderen politischen Orientierung gründet. Es sollte festgelegt werden, dass jede neue Basisgruppe inhaltlich gleich ausgerichtet sein müsse. Das ging dem Landesverband aber zu weit.

Wie ist das Verhältnis von Linksjugend und -partei in Leipzig?

Da gibt es inzwischen eine inhaltliche Verzahnung. Nur ein Beispiel: Nach dem Angriff auf eine Moschee am Rande einer linken Demo hatte der Leipziger SDS einen kritischen Post veröffentlicht. Leute von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft haben das gesehen und sich beschwert, weil sie dachten, das käme von der Linksjugend. Meine Stadtbezirksvorsitzende wurde kontaktiert, die dann bei mir anrief und fragte, was wir uns dabei dächten, so etwas zu posten.

Wer ist eigentlich falsch in der Linksjugend: die Truppe in Leipzig oder Sie?

Ich verstehe mich als Mitglied eines Jugendverbandes, dessen Anspruch es immer noch ist, junge Arbeiterinnen und Arbeiter, Auszubildende und Studierende für den Sozialismus zu gewinnen. Die Mehrheit der Leipziger Linksjugend hat damit überhaupt nichts am Hut.