Kleinstpartei stürzt Premier

AP Photo/Risto Bozovic Hat Ambitionen: Montenegros stellvertretender Ministerpräsident Abazovic am Freitag in Podgorica

Am Freitag war Schluss: Der montenegrinische Premierminister Zdravko Krivokapic ist durch einen Misstrauensantrag abgesetzt worden. In Podgorica stimmten 43 der 81 Parlamentarier gegen den Maschinenbauprofessor – auf den Tag genau 14 Monate nach seiner Bestätigung an gleicher Stelle. Damit ist auch das Scheitern des bisherigen Regierungsbündnisses so gut wie besiegelt. Als neuer Ministerpräsident hat sich bereits Dritan Abazovic, der bisherige Stellvertreter von Krivokapic, in Stellung gebracht. Abazovic ist auch Vorsitzender der Kleinstpartei United Reform Action (URA), die mit ihrem Rückzug aus dem Regierungsbündnis das Misstrauensvotum erst ermöglicht hatte.

Abazovic verkündete am gleichen Tag, eine neue Regierung werde so schnell wie möglich geformt. Wer dieser angehören soll, ließ er gegenüber Pressevertretern offen. Denkbar wäre sogar eine Koalition mit der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) von Präsident Milo Djukanovic. Die DPS-Abgeordneten hatten sich an dem Misstrauensvotum beteiligt und dem so erst zum Erfolg verholfen. Dagegen hatten die Demokratische Front (DF) und andere kleinere Parteien, die der bisherigen Regierung angehörten, noch vor der Abstimmung die Sitzung verlassen. Sie hatten weiterhin an Krivokapic festgehalten, auch aus Ermangelung an Alternativen.

Wenn es zu keiner neuen Regierungskoalition kommen sollte, werde es vorgezogene Neuwahlen geben, erklärte Abazovic. Obwohl seine Fraktion lediglich über vier Sitze im Parlament verfügt, ist er in die Rolle des Königsmachers gerutscht. Das zeigt die tiefe Krise, in die die Regierung geraten war. Das bisherige Bündnis war eine buntscheckige Koalition, deren einziger gemeinsamer Nenner die Ablehnung der DPS gewesen war. Diese hatte drei Jahrzehnte dafür gesorgt, dass die Herrschaft von Djukanovic einen demokratischen Anstrich erhielt. Der des Zigarettenschmuggels und anderer Straftaten verdächtigte DPS-Chef hatte Montenegro zu seinem Interesse ausgebeutet. Gleichzeitig hatte er sich dem Westen angedient, 2017 wurde das Land Mitglied der NATO.

Gegen die Herrschaft Djukanovic’ und seiner DPS formierte sich Widerstand. Immer wieder gab es Proteste, nicht zuletzt als die einflussreiche Serbisch-Orthodoxe Kirche entmachtet werden sollte. Bei den Wahlen im vergangenen August verlor die Partei schließlich ihre Mehrheit. Mit der Absetzung der DPS kam auch die vom Westen forcierte und von Djukanovic ausgeführte »euroatlantische Integration« ins Stocken. Vor allem die Demokratische Front sieht das Land eher im Bündnis mit Russland und Serbien statt als Hinterhof der EU und der USA. So verhielt sich Podgorica auch bislang für ein NATO-Mitglied verdächtig ruhig im aktuellen Frontmachen gegen Moskau.

Das könnte sich bald ändern, sollte die DPS wieder an die Regierung kommen. Aus der EU-Kommission wurde bereits gefordert, dass in Montene­gro ohne Verzögerung eine Regierung gebildet werden solle. Mit Abazovic wäre auch ein für Brüssel akzeptabler Mann gefunden. Der umtriebige Politiker steht für so alles, was von der EU als »Werte« verkauft wird – inklusive einer neoliberalen Zurichtung von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Unterstützung aus Berlin dürfte ihm ebenfalls gewiss sein, denn seine Partei hat bei den europäischen Grünen den Kandidatenstatus.