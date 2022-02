Energiepreise: Habeck gegen Steuersenkungen

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) ist dagegen, zur Abmilderung der hohen Energiepreise die Mehrwertsteuer oder die Stromsteuer zu senken. »Ein Kindersofortzuschlag, der an Familien geht, die jeden Cent umdrehen müssen, ist wesentlich gezielter als eine pauschale Steuersenkung, von der auch Reiche profitieren«, sagte er am Wochenende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Onlineausgaben). »Im übrigen ist eine Regierung verpflichtet, einen ausgewogenen Haushalt vorzulegen – und so eine Steuersenkung wird man nur schwer wieder los«, fügte er hinzu. (AFP/jW)