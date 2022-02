Personelle Engpässe in Betrieben drohen

Berlin. Die anhaltende Omi­kron-Welle macht der deutschen Wirtschaft zu schaffen. Wie aus einer branchenübergreifenden Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervorgeht, zeichnen sich bis Mitte Februar personelle Engpässe in verschiedenen Branchen ab, wie dpa am Sonntag berichtete. Demnach bewertet jeder vierte Betrieb von 370 befragten Unternehmen seine aktuellen Personalausfälle als »erheblich«. Weitere vier Prozent stufen ihre personelle Unterbesetzung als »kritisch« für die Aufrechterhaltung ihrer Angebote ein. Die Betriebe rechnen damit, dass sich die Entwicklung in den nächsten Tagen verschärft. (dpa/jW)