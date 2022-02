Die Reihen schließen

Rene Traut/imago images Antifaschistische Demonstration gegen eine Landeswahlversammlung der AfD (Siegen, 15.5.2021)

Auch gut eine Woche nach dem überraschenden Parteiaustritt des langjährigen Kovorsitzenden Jörg Meuthen geht es der Führung der protofaschistischen AfD offenbar erst einmal um Schadensbegrenzung. Zum Parteitag der nordrhein-westfälischen AfD am Wochenende in Siegen – einem Landesverband, in dem die Zahl der Meuthen-Anhänger zuletzt relativ groß war – reisten der verbliebene Vorsitzende Tino Chrupalla und die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, an. Der aus Sachsen stammende Chrupalla, der Meuthen nach Kräften gemobbt hatte, bemühte sich am Sonnabend in seinem Grußwort an die rund 530 Delegierten, die Wogen zu glätten. So erklärte er, wie der WDR berichtete, die AfD sei keinesfalls eine reine Ostpartei, die Erfolge in einzelnen Bundesländern seien auch immer die Erfolge aller.

In dieselbe Kerbe haute Martin Vincentz, Fraktionsvize im Landtag und am Sonnabend neugewählter NRW-Landeschef. In seiner Bewerbungsrede vor den rund 530 Delegierten in Siegen forderte der Allgemeinmediziner dazu auf, nach Meuthens Rückzug »die Reihen fest zu schließen«. Er wolle die kommenden zwei Jahre nutzen, um die AfD zu der »Volkspartei auch im Westen zu machen, die wir inhaltlich ja längst sind«. Bei der Landtagswahl 2017 war die AfD mit 7,4 Prozent der Stimmen und damals noch 16 Sitzen erstmals in den Düsseldorfer Landtag eingezogen. Vor der Landtagswahl am 15. Mai steht die Partei laut einer aktuellen Umfrage des Instituts Infratest dimap bei acht Prozent.

Vincentz stellte die kühne Behauptung auf, dass 30 bis 40 Prozent der Menschen »doch hinter unseren Inhalten stehen«. Diese seien lediglich »von anderen Dingen bei uns abgeschreckt«. Die AfD sei die letzte Partei rechts der Mitte. Der neue Landeschef distanzierte sich von Meuthen. Dessen Inhalte habe er zwar stets geteilt, lehne aber ab, dass und wie er ausgetreten sei. Trotzdem werde unter ihm die Partei in NRW nicht weiter nach rechts rutschen, betonte er.

Vincentz’ Einlassungen kamen bei den Delegierten offensichtlich gut an. Bei der Wahl zum Vorsitzenden konnte er sich nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa mit 63,03 Prozent der Stimmen klar gegen seinen Gegenkandidaten, den Bundestagsabgeordneten Fabian Jacobi, durchsetzen. Der bisherige Landesvorsitzende, Rüdiger Lucassen, war nicht mehr angetreten. Seinen Rückzug hatte der 70jährige damit begründet, einem Generationswechsel nicht im Weg stehen zu wollen. Sein Nachfolger Vincentz kommt vom Niederrhein und ist als Mediziner auch politisch auf Gesundheitsthemen spezialisiert.

Am Sonntag debattierte und beschloss der Parteitag das Wahlprogramm für die Landtagswahl im Mai. Darin finden sich die für die protofaschistische AfD typischen Forderungen. Laut Leitantrag macht sich die Partei unter anderem stark für eine grundsätzlich härtere Gangart gegenüber Asylsuchenden und mehr Abschiebungen. Innenpolitisch betont sie in dem Programm die Bekämpfung vermeintlicher »Clan-Kriminalität«, die sie in direkte Beziehung mit »unerwünschter Migration« setzt. Mit Blick auf die Coronapandemie kritisiert die Partei einen »übergriffigen Staat« und spricht sich gegen eine Impfpflicht aus. Klimapolitik, Genderfragen und Nachhaltigkeit sind laut dem zur Abstimmung gestellten Programmtext bloße »Modethemen« an Universitäten.

Auch in Schleswig-Holstein fand am Wochenende ein Landesparteitag der AfD statt. In Elmshorn wurde der Landtagsabgeordnete Jörg Nobis am Sonnabend erneut als Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 8. Mai aufgestellt, wie dpa berichtete. Jüngste Umfragen sehen die Partei in Schleswig-Holstein bei sieben Prozent. Bei der Landtagswahl von 2017 hatte sie 5,9 Prozent erreicht und war mit fünf Abgeordneten in den Kieler Landtag eingezogen.